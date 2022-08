Vedere Juventus-Atletico Madrid Streaming Gratis On-line sarà possibile alle ore 18:00 italiane di domenica 7 agosto 2022. Dopo la tournée negli Stati Uniti, la Juve torna in Italia e al Training Center Continassa (senza pubblico) affronta l’Atletico Madrid di Simeone. L’amichevole era in programma a Tel Aviv, al Bloomfield Stadium, per motivi di sicurezza però, considerate le nuove tensioni tra Israele e Palestina nella Striscia di Gaza, si giocherà a Torino. Ultimo test per la Vecchia Signora prima di affrontare il Sassuolo il 15 agosto nella prima giornata del campionato di Serie A 2022/23.

Juventus-Atletico Madrid in TV

Juventus-Atletico Madrid in tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite).

Juventus-Atletico Madrid Streaming Live, probabili formazioni

La telecronaca affidata a Dario Mastroianni, avrà inizio in diretta tv con il via dell’arbitro che verrà dato alledi oggi domenica 7 agosto 2022.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Vlahovic, Kean. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Pellegrini, Rabiot, Rovella, Soulé, Compagnon, Da Graca.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Reinildo; Llorente, Kondogbia, Koke, Lemar; Joao Felix, Morata. Allenatore Simeone. A disposizione in panchina: Grbic, Wass, Witsel, Hermoso, Saul, Griezmann, De Paul, Cunha, Correa, Diez, Martin.

Juventus-Atletico Madrid Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Juventus-Atletico Madrid live streaming gratis per gli abbonati su Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand. A pagamento per tutti con NOW.

Dove vedere la partita Juventus-Atletico Madrid Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Atletico Madrid, potresti provare a cercare su Google, Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo Atleticoe.