Juve-Inter, non solo Conceicao: grane per Tudor

Alla vigilia di Juventus-Inter, Tudor valuta le condizioni di Zhegrova e Openda. Ecco come stanno i nuovi acquisti e chi guiderà l’attacco nel derby d’Italia.

L’attesa per il derby d’Italia cresce di giorno in giorno. Sabato 13 settembre 2025 alle 20:45 l’Allianz Stadium ospiterà Juventus-Inter, sfida che segna la ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. I bianconeri arrivano al big match con due nuovi acquisti di spessore: Edon Zhegrova e Lois Openda, protagonisti del finale di mercato. Il tecnico Igor Tudor deve valutare attentamente la loro condizione, consapevole che la sfida con i nerazzurri richiede la migliore formazione possibile.

Openda rientra dal Belgio: pochi giorni per prepararsi

Il percorso di inserimento di Lois Openda è stato immediatamente complicato dagli impegni con la sua nazionale. Dopo le visite mediche a Torino e la firma sul contratto, l’attaccante ex Lipsia è partito per rispondere alla convocazione del Belgio, impegnato nelle qualificazioni mondiali contro Liechtenstein e Kazakistan.

Questo significa che il belga potrà allenarsi alla Continassa soltanto a inizio settimana, con pochissimi giorni a disposizione per preparare una sfida intensa come Juventus-Inter. La prospettiva di vederlo titolare appare quindi remota, anche se non è escluso che possa trovare spazio a gara in corso. Tudor, nelle sue valutazioni, dovrà considerare non solo la condizione fisica, ma anche il tempo necessario per l’inserimento nei meccanismi della squadra. La Juventus ha investito molto su Openda, punta esplosiva e veloce, ma il debutto dal primo minuto potrebbe slittare. Il tecnico bianconero, almeno per questa partita, sembra orientato a puntare su certezze già consolidate.

Zhegrova accelera, pronto a strappare una convocazione

Situazione diversa per Edon Zhegrova, esterno kosovaro arrivato dal Lille. Non convocato dal Kosovo per gli impegni internazionali, ha sfruttato la pausa per lavorare intensamente alla Continassa. Reduce da un lungo stop nel 2025, il giocatore ha scelto di rinunciare a tre dei quattro giorni di riposo concessi da Tudor, segnale della volontà di rimettersi subito in gioco. Zhegrova ha bisogno di recuperare la condizione ottimale, ma il suo impegno negli allenamenti lo candida almeno a una convocazione. L’obiettivo è essere a disposizione per la panchina nel derby d’Italia, pronto a dare un contributo nei minuti finali. La sua tecnica e la capacità di saltare l’uomo lo rendono un’arma importante per cambiare il ritmo della gara.

Intanto, il vero dubbio di Tudor riguarda la punta centrale. Nelle prime due giornate di campionato Jonathan David è stato titolare, ma il rendimento crescente di Dusan Vlahovic potrebbe portare a un cambio nelle gerarchie. L’allenatore non sembra intenzionato a schierarli insieme dall’inizio, preferendo scegliere uno dei due come riferimento offensivo, sostenuto da Kenan Yildiz e Francisco Conceiçao. Il derby d’Italia sarà così un banco di prova non solo per la Juventus, ma anche per i suoi nuovi innesti, attesi da tifosi e critica. Resta da capire se Zhegrova e Openda riusciranno a ritagliarsi subito spazio o se dovranno aspettare ancora qualche settimana prima di diventare protagonisti.