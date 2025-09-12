Juve; arrivano novità – Foto Facebook@juventus – postbreve.com

Juve: ecco il calciatore che torna in serie A e in centrocampo. La novità che tutti devono conoscere.

Sergej Milinkovic-Savic e Lautaro Martínez sono due nomi che continuano a dominare il dibattito calcistico in Italia, soprattutto con lo scenario di mercato che si sta delineando tra Serie A e altri campionati internazionali. Da un lato, il centrocampista serbo è al centro di attenzioni per un possibile ritorno nel nostro campionato, dall’altro, l’attaccante argentino conferma il suo status di leader indiscusso all’Inter e in nazionale.

Milinkovic-Savic: il possibile ritorno in Serie A dopo l’esperienza in Arabia Saudita

Sergej Milinkovic-Savic, dopo essersi affermato come uno dei migliori centrocampisti della Serie A con la Lazio, si è trasferito nell’estate del 2023 all’Al-Hilal, club arabo allenato da Simone Inzaghi. Il contratto con il club saudita scade il 30 giugno 2026, ma a un anno dalla scadenza non è ancora arrivato il rinnovo, il che apre diversi scenari riguardo al suo futuro.

Le principali società italiane di vertice stanno infatti monitorando con grande attenzione la situazione contrattuale del centrocampista serbo, che non ha mai nascosto la sua nostalgia per il campionato italiano. Questa volontà di tornare a misurarsi con la Serie A potrebbe rappresentare un’occasione importante per i club italiani, soprattutto considerando il valore tecnico e l’esperienza internazionale che Milinkovic-Savic continua a dimostrare.

Il suo ruolo da regista e mezzala, unito a doti fisiche e tecniche di alto livello, lo rendono un profilo molto appetibile per squadre alla ricerca di un centrocampista completo, capace sia di costruire gioco che di inserirsi in fase offensiva. L’incertezza sul rinnovo con l’Al-Hilal potrebbe così trasformarsi in una finestra per un ritorno a zero, una possibilità che le big di Serie A non vogliono lasciarsi sfuggire.

Nel frattempo, l’Inter continua a fare affidamento sul suo capitano e attaccante di riferimento, Lautaro Javier Martínez. Nato a Bahía Blanca nel 1997, l’argentino ha costruito una carriera straordinaria, sia a livello di club che internazionale. Dal suo approdo all’Inter nel 2018, Martínez ha collezionato numerosi trofei, tra cui due scudetti (2020-2021 e 2023-2024), due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane.

Il suo impatto sul gioco nerazzurro è stato fondamentale: con 154 gol in tutte le competizioni, è il miglior marcatore straniero della storia dell’Inter e detiene il primato di miglior realizzatore del club in Champions League con 21 reti. A livello internazionale, con la nazionale argentina ha vinto il titolo mondiale nel 2022 e la Copa América nel 2021 e 2024, oltre alla Copa dei Campioni CONMEBOL-UEFA 2022, dimostrando una costanza di rendimento ai massimi livelli.

Il mercato e gli scenari futuri

Lautaro è noto per la sua capacità di segnare gol decisivi e per il suo stile di gioco elegante e dinamico, che unisce forza fisica, agilità e tecnica sopraffina. Il soprannome “el Toro” riflette il suo carisma e la determinazione in campo, qualità che gli hanno permesso di diventare anche un leader riconosciuto e il capitano dell’Inter.

Negli ultimi anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti individuali, tra cui il Golden Foot nel 2024, il titolo di miglior giocatore e capocannoniere della Serie A nella stagione 2023-2024 e il titolo di miglior calciatore AIC. Questi premi confermano la sua importanza nel panorama calcistico italiano e internazionale.

Il 2025 si presenta quindi come un anno cruciale per entrambi i giocatori. Milinkovic-Savic, nonostante l’esperienza in Arabia Saudita, potrebbe tornare a vestire una maglia di Serie A a costo zero, qualora non dovesse rinnovare il contratto con l’Al-Hilal. Questa eventualità è seguita con interesse da club come Juventus, Milan, Inter e Roma, tutti alla ricerca di rinforzi di qualità a centrocampo.

Dall’altro lato, Lautaro Martínez continua a consolidare il suo ruolo all’Inter, con una crescita costante che lo proietta tra i migliori attaccanti del mondo. La sua permanenza a Milano sembra sicura almeno per il prossimo futuro, anche se, come spesso accade con calciatori di questo calibro, non mancano le speculazioni su possibili trasferimenti, specie dopo le sue prestazioni da top player in Europa.