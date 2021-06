Alle 21:00 italiane di oggi venerdì 11 giugno 2021 si potrà vedere Italia Turchia in streaming live e diretta tv sul digitale della rete nazionale Rai: la Turchia sfida l’Italia di Mancini nella partita inaugurale di Euro 2020. Si gioca per il Gruppo A allo stadio Olimpico di Roma: aarà consentito l’ingresso a circa 16 mila spettatori, pari al 25% della capienza dell’impianto.

L’Italia si è qualificata agli Europei vincendo in scioltezza il suo girone con 27 punti davanti a Finlandia, Grecia, Bosnia-Herzegovina, Armenia e Liechtenstein. La Turchia invece si è classificata seconda nel Gruppo H con 23 punti alle spalle della Francia, ma davanti a Islanda, Albania, Andorra e Moldavia.

Dove vedere Italia Turchia Diretta Live TV in chiaro



Per vedere Italia Turchia in diretta tv basterà collegarsi alla rete nazionale Rai 1 a partire dalle ore 21:00 (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre).

Dove vedere Italia Turchia Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



La partita è disponibile anche su(numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre),(numero 203 satellite) e(numero 251 satellite).

Italia Turchia Streaming gratis per tutti con l’app Rai Play (link www.raiplay.it) con pc, tablet o smartphone. Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Le probabili formazioni di Lituania-Italia:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. CT Roberto Mancini.

Turchia (4-1-4-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Meras; Yokoglu; Karaman, Tufan, Yazici, Calhanoglu; Yilmaz. CT Senol Gunes.

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda). Assistenti gli olandesi Hessel Steegstra e Jan De Vries, al Var ci sarà il connazionale Kevin Blom. “Quarto uomo” la francese Stéphanie Frappart.