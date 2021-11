Alle 20:45 italiane di oggi venerdì 12 novembre 2021 si potrà vedere Italia-Svizzera streaming live e diretta tv sul digitale. A quattro mesi dal trionfo di Wembley a Euro 2020, l’Italia di Roberto Mancini è attesa da una sfida importantissima contro la Svizzera per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Vincendo stasera all’Italia basterà anche un pari nell’ultimo turno contro l’Irlanda del Nord in programma lunedì.

Le formazioni di Italia-Svizzera

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. Allenatore Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Sirigu, Meret, Bastoni, Calabria, Biraghi, Cristante, Tonali, Pessina, Berardi, Bernardeschi, Raspadori, Scamacca.

Svizzera (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Schar, Akanji, R.

Rodriguez; Freuler, Zakaria, Sow; Steffen, Okafor; Shaqiri. Allenatore Murat Yakin. A disposizione in panchina: Omlin, Köhn, Frei, Cömart, Garcia, Mbabu, Aebischer, Zeqiri, Vargas, Ajeti, Itten, Gavranovic.

Arbitro: Taylor (Inghilterra).

Per vedere Italia-Svizzera in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it).

Italia-Svizzera Streaming gratis come detto su Rai Play: non ci sono alternative valide.