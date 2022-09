Vedere Inter-Torino Streaming Gratis On-line è possibile sabato 10 settembre 2022 alle ore 18 italiane sui canali digitali di DAZN. Si gioca per la 6a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23, allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. L’Inter cerca il riscatto dopo la bruciante sconfitta interna contro il Bayern Monaco in Champions League, ricevendo a San Siro un sorprendente Torino di alta classifica. Si gioca dopo Napoli-Spezia delle 15.

Inter-Torino Streaming Live, probabili formazioni

Falsa partenza per i nerazzurri di Simone Inzaghi che, in cinque turni, ha già incassato due sconfitte: quella all’Olimpico contro la Lazio (3-1) e quella nel derby di sabato scorso (3-2). L’Inter non perde contro il Torino in Serie A dal 27 gennaio 2019 (0-1, rete di Izzo nel capoluogo piemontese): da allora cinque successi nerazzurri e il pareggio nell’ultimo match del 13 marzo 2022 (1-1).

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana, Cordaz, Skriniar, Acerbi, Dimarco, Bellanova, Gosens, Asllani, Gagliardini, Mkhitaryan, Correa, V Carboni.

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric (in panchina Paro). A disposizione in panchina: Gemello, Berisha, Bayeye, Buongiorno, Zima, Adopo, Singo, Lazaro, Pellegri, Ilkhan, Seck, Garbett, Karamoh.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Cecconi e Bercigli. IV Uomo: Doveri. VAR: Di Bello. Assistente VAR: Bindoni.

Inter-Torino in TV



Inter-Torino in diretta tv con DAZN dove sarà raccontata da Stefano Borghi, con il commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini. Come fare? Basta scaricare l’app di su una smart tv compatibile o console Playstation ed XBox, utilizzare i dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast, o ancora il TIMVISION Box.

Inter-Torino Streaming Gratis



Inter-Torino live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Il pre-partita inizia 30 minuti prima del match (17:30 quindi), con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.