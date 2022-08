Vedere Inter-Spezia Streaming Gratis On-line è possibile sabato 20 agosto 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. Dopo Torino-Lazio e Udinese-Salernitana delle 18:30, scenderanno in campo anche Inter-Spezia e Sassuolo-Lecce: sono le prime 4 partite della 2a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23.

Come arrivano alla sfida Inter e Spezia, ultimi risultati

Sia Inter che Spezia sono reduci da debutti vincenti in campionato: Lecce-Inter 1-2 e Spezia-Empoli 1-0. Per l’Inter si tratterà del secondo impegno ufficiale in stagione. Per lo Spezia invece si tratta della terza partita ufficiale visto che ha già esordito in Coppa Italia eliminando il Como con un eloquente 5-1.

Inter-Spezia Streaming Live, probabili formazioni

L’Inter non pareggia da 10 partite di campionato: tra le squadre attualmente in Serie A, nessuna ha una striscia in corso più lunga senza pareggi (nove successi e una sconfitta per i

nerazzurri nel parziale).

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dalbert, Mkhitaryan.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Verde, Nzola. Allenatore Gotti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Amian, Antiste, Ferrer.

Arbitro: Ghersini.

Inter-Spezia in diretta tv con DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Inter-Spezia live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q. A pagamento per tutti con NOW.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.