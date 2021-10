Vedere Inter-Sheriff Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 19 ottobre 2021 alle ore 21 italiane su su Sky Video e Infinity Plus: si gioca per la terza giornata del Gruppo D di Champions League. L’Inter di Inzaghi, ancora a secco di vittorie nel girone, dovrà fare molta attenzione e battere i moldavi (sono in testa alla classifica a punteggio pieno) per mantenere vive le speranze di qualificazione. Domenica, poi, sarà sfida alla Juve in campionato.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Bastoni, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Vecino, Sanchez, Correa.

Sheriff (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, G. Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Bruno, Kolovos, Castaneda; A Traore. Allenatore Vernydub. A disposizione in panchina: Pascenco, Cioban, Radeljic, Julien, Belousov, Cojocari, Nikolov, Gilga, Cojocaru, Yansane.

Arbitro: Makkelie (Olanda).

Inter-Sheriff in diretta tv, sfida valida per il terzo turno della fase a gironi della Champions League, è in programma alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Action (206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite) e Infinitity Plus. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Inter-Sheriff live streaming gratis per gli abbonati Sky grazie all’app di Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile per pc, smartphone e tablet. Dagli stessi dispositivi è possibile accedere a Infinity Plus, ossia il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset. A pagamento per tutti con NOW, il servizio on demand di Sky che, attraverso l’acquisto del pacchetto “Sport”, offre la visione di vari eventi tra cui le gare di Champions League.

Come possibili alternative per vedere Inter-Sheriff, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.