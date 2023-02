Vedere Inter-Porto Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 22 novembre 2023 alle ore 21 italiane sui canali digitali. Partita di andata degli ottavi di finale di Champions League: si gioca al Giuseppe Meazza di Milano. Inter al primo tentativo di superare gli ottavi dal 2010/11, dopo un’imbattibilità di cinque partite in tutte le competizioni (4 vittorie, 1 pareggio).

Questo è il suo primo scontro con il Porto da quando si affrontarono quattro volte nel biennio 2004-2006: i nerazzurri non sono mai usciti sconfitti, qualificandosi ai quarti di finale nel 2004-2005 (1 vittoria e 1 pareggio) e vincendo entrambi i match della fase gironi 2005-2006.

Fattore campo al Meazza: persa una sola delle ultime 12 partite casalinghe ufficiali (11 vittorie). Poche squadre in Europa stanno avendo prestazioni migliori dei portoghesi, dato che hanno vinto le ultime dieci partite ufficiali e sono imbattuti dalla fine di ottobre (19 vittorie, 3 pareggi). Di seguito formazioni e info per vedere Inter-Porto Streaming Gratis e Diretta TV.

Inter-Porto Streaming Live, probabili formazioni



La prossima sarà la quinta partita per Simone Inzaghi, nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions: il tecnico nerazzurro ha ottenuto 1 vittoria e 3 sconfitte come bilancio. L’unico successo è maturato l’anno scorso ad Anfield contro il Liverpool, quando l’Inter fu eliminata 2-1 dai Reds di Klopp.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, De Vrij, D’Ambrosio, Gosens, Dumfries, Bellanova, Gagliardini, Asllani, Brozovic, Carboni, Dzeko.

Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Franco, Grujic, Eustaquio, Pepé; Toni Martinez, Taremi. Allenatore Sergio Conceicao. A disposizione in panchina: Ramos, Cardoso, Carmo, R Conceicao, Wendell, Uribe, Vasco Sousa, Galeno, Folha, Otavio, Evanilson, Namaso.

Arbitro: Jovanovic (Serbia). Guardalinee: Stojkovic-Mihajlovic (Serbia). IV Uomo: Simovic (Serbia). VAR: Dankert (Germania). Assistente VAR: Fritz (Germania).

Inter-Porto in TV



Inter-Porto in tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Il Porto ha vinto le ultime 10 partite consecutive e le ultime 5 partite esterne consecutive.

Inter-Porto Streaming Gratis alternativa a Roja directa TV Online



Inter-Porto live streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Roja directa TV perchè considerata illegale in Italia.

Come vedere Inter-Porto Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

