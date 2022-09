Vedere Inter-Bayern Monaco Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 21 italiane sui canali digitali: si gioca al “Giuseppe Meazza” di San Siro (Milano) per la 1a giornata del Girone C della Fase a Gironi di UEFA Champions League. Si gioca alla stessa ora di Napoli-Liverpool che andrà in onda via streaming su Prime Video.

Inter-Bayern Monaco Streaming Live, probabili formazioni



I nerazzurri sono usciti con le ossa rotte dal derby contro il Milan nonostante una fiammata nella seconda parte di ripresa che sembrava poter portare al pareggio. A livello di uomini è certa l’assenza di Romelu Lukaku che guarderà la partita in televisione dal Belgio, mentre il resto della rosa è presente seppur provata dalla stracittadina di sabato. L’entusiasmo del Meazza infonderà fiducia ed carica agonistica, che si uniranno all’umiltà chiesta ad Appiano Gentile dopo il 3-2 di San Siro.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Dimarco, Dumfries, Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Correa.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt, L Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Müller, Sané; Mané. Allenatore Nagelsmann. A disposizione in panchina: Ulreich, Mazraoui, Stanisic, Upamecano, Goretzka, Musiala, Gravenberch, Gnabry, Choupo-Moting, Tel.

Arbitro: Clément Turpin (40 anni, Francia). Assistenti i connazionali Danos e Gringore con Buquet come quarto uomo. Al Var Brisard, assistito da Delajod.

Inter-Bayern Monaco in tv sarà trasmessa da Infinity+, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 di Sky Q via satellite), Sky Sport (canale 252 del digitale).

Inter-Bayern Monaco live streaming gratis su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (link skygo.sky.it), oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link www.nowtv.it), e Infinity+, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset.

