Vedere Inghilterra-Italia Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 17 ottobre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. Dopo la vittoria contro Malta, l’Italia si prepara a sfidare l’Inghilterra a Wembley. L’Inghilterra è attualmente in testa al Gruppo C delle Qualificazioni a Euro 2024 con 13 punti, seguita a -3 da Italia e Ucraina. All’andata al Maradona fu 2-1 per gli ospiti con Retegui che accorciò il doppio svantaggio firmato Rice-Kane nella prima frazione di gioco. Il Ct Spalletti ha sottolineato l’importanza del possesso palla per ottenere un buon risultato.

Inghilterra-Italia, le probabili formazioni

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Henderson, Rice, Bellingham; Foden, Kane, Rashford. CT Southgate.

A disposizione in panchina: Johnstone, Ramsdale, Alexander-Arnold, Bowen, Colwill, Dunk, Gallagher, Grealish, Guehi, Maddison, Nketiah, Phillips, Tomori, Watkins.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, El Shaarawy.

A disposizione in panchina: Vicario, Meret, Dimarco, Darmian, Mancini, Bastoni, Gatti, Locatelli, Bonaventura, Raspadori, Orsolini, Kean.

CT Spalletti.

Arbitro: Clement Turpin (Francia).

Inghilterra-Italia Diretta in TV



Per vedere Inghilterra-Italia in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi sabato 14 ottobre 2023. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

L’arbitro francese Turpin ha avuto un ruolo negativo nelle partite di calcio tra Italia e Macedonia del Nord e tra Napoli e Real Madrid, influenzando il risultato finale di entrambi i match.

Dove vedere Inghilterra-Italia Streaming Gratis Live



Inghilterra-Italia Streaming gratis come detto su Rai Play: non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Italia e Inghilterra hanno un bilancio di vittorie e pareggi equilibrato. L’incontro a Wembley potrebbe avere conseguenze significative, andando oltre le semplici statistiche.

Dove vedere la partita Inghilterra-Italia Streaming Live



Per vedere la partita Inghilterra-Italia, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport.