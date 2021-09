Gran Premio di Russia 2021 di Formula 1 in streaming gratis. Prima fila inedita a Sochi in Russia con Lando Norris su McLaren in pole position e al suo fianco la Ferrari di Carlos Sainz. Dietro di loro, in seconda fila sulla griglia di partenza, George Russell (Williams) e Lewis Hamilton (Mercedes). Coppia inedita anche in ultima fila: la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen, entrambi a causa del cambio di Power Unit.

Dove vedere il GP di Russia di F1 2021 streaming e diretta tv al posto di Rojadirecta



Il Gran Premio di Russia in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (Canale 201). Partenza gara da vedere in video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky Go, mentre a pagamento per tutti c’è Now TV.