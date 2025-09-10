Gossip bollente, ancora non lo sa nessuno: la possibile gravidanza che fa parlare il web – postbreve.com

L’ex velina, tra look oversize e abiti svolazzanti, alimenta i sospetti di una gravidanza. Le foto social e gli indizi che hanno acceso il gossip.

Da settimane il nome di Melissa Satta rimbalza tra social e cronache di costume. La showgirl, 39 anni, è legata all’imprenditore Carlo Beretta, erede di una delle famiglie più note dell’industria italiana. Una relazione vissuta con discrezione, ma che l’estate 2025 ha portato nuovamente sotto i riflettori per un motivo preciso: i rumors su una possibile gravidanza. Non c’è alcuna conferma ufficiale, né da parte della diretta interessata né dal compagno. Eppure, i dettagli osservati dai fan nei suoi ultimi scatti hanno acceso il dibattito, facendo emergere più di un indizio.

Gli indizi social e i look che hanno scatenato i sospetti

Tutto è iniziato con alcune foto postate da Melissa su Instagram a fine agosto. La didascalia parlava semplicemente di “ultimi giorni di vacanza”, ma l’abito corto e svasato scelto per l’occasione è stato letto dai follower come un modo per nascondere una rotondità sospetta. Accanto a lei, l’amica Barbara Petrillo l’ha abbracciata proprio all’altezza del ventre, un dettaglio che ha subito fatto scatenare il gossip.

Gli scatti non si sono fermati lì. Nel weekend successivo Melissa ha partecipato, insieme a Carlo, al matrimonio di Kostantina e Marko in Bulgaria. Anche in quell’occasione la showgirl ha scelto un abito lungo blu in seta, elegante ma non aderente, capace di cadere morbido sul corpo senza fasciare troppo la pancia. Una scelta che, per molti osservatori, non sarebbe casuale. Altri indizi arrivano dai selfie davanti allo specchio, dove Melissa mostra i suoi outfit ma copre il ventre con borse o accessori. Un gesto che i fan hanno interpretato come un tentativo di non mettere in evidenza eventuali cambiamenti del corpo.

Vita privata, famiglia e nuovi legami con i Beretta

Il gossip si intreccia anche con la vita familiare. Melissa è già mamma di Maddox, 11 anni, nato dal matrimonio con l’ex calciatore Kevin Prince Boateng. Negli ultimi mesi, però, il rapporto con la famiglia Beretta si è fatto sempre più stretto. La showgirl ha partecipato a una festa privata con i suoceri, Umberta Gnutti e Franco Gussalli Beretta, celebrando il compleanno della nonna di Carlo, Mariella Calvesi. In quell’occasione, insieme ai nipoti della famiglia, era presente anche Maddox, accolto come parte integrante del nucleo. Un segnale, questo, della solidità della relazione e dell’inserimento di Melissa all’interno della dinastia imprenditoriale.

Infine, un altro dettaglio notato dai fan riguarda i look quotidiani. Grande appassionata di moda sportiva, la showgirl continua a pubblicare foto in t-shirt oversize, scelte che alimentano i sospetti. Non è raro che le celebrities utilizzino abiti più larghi per nascondere le forme durante i primi mesi di gravidanza, e questo ha contribuito a rafforzare le ipotesi. Al momento, resta solo un insieme di indizi. Ma l’estate 2025 ha già consegnato a Melissa Satta un ruolo da protagonista nei salotti del gossip, in attesa di scoprire se le voci troveranno o meno conferma.