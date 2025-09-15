Giulia De Lellis mamma segreta? Potrebbe aver già partorito ( Credit: IG@giuliadelellis103 ) – postbreve.com

L’influencer più seguita d’Italia e il rapper Tony Effe restano riservati sul tema gravidanza. Tra ipotesi sulla data del parto, silenzi social e voci di crisi, il gossip continua ad accendersi.

Da settimane il nome di Giulia De Lellis domina le cronache di spettacolo. L’influencer romana è infatti al centro di incessanti indiscrezioni legate alla presunta gravidanza. Nulla di ufficiale è arrivato né da lei né dal compagno Tony Effe, ma le voci continuano a circolare e a moltiplicarsi. Alcuni siti di gossip parlano di un parto previsto tra fine estate e inizio autunno, mentre altre fonti ipotizzano che la nascita di Priscila, questo il nome scelto per la bambina, possa avvenire addirittura a novembre.

Le ipotesi sulla nascita di Priscila

In questo contesto di grande riservatezza, ogni gesto o comportamento diventa motivo di interpretazioni. È bastato che la De Lellis interrompesse per ventiquattr’ore la pubblicazione di contenuti sui social per far scattare l’allarme. La segnalazione è arrivata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso il messaggio di una follower insospettita dall’assenza. La risposta della diretta interessata non si è fatta attendere: in una storia su Instagram ha spiegato che il telefono era fuori uso, circostanza che le aveva impedito di aggiornare i suoi profili e rispondere ai messaggi. Una spiegazione semplice, che però non ha convinto i più scettici. Molti hanno visto nella pausa social una precisa strategia per proteggere la propria privacy in un momento particolarmente delicato.

Le informazioni relative alla gravidanza di Giulia De Lellis restano poche e frammentarie. Nessuna conferma ufficiale è giunta sulla data esatta del parto, e questo ha lasciato spazio a ipotesi contrastanti. Alcuni portali di gossip sostengono che la nascita fosse prevista già per la fine dell’estate, altri invece indicano come periodo più probabile il mese di novembre. La scelta del nome, Priscila, è uno dei pochi dettagli emersi e ha contribuito ad alimentare la curiosità del pubblico. Intanto, tra i fan e gli addetti ai lavori cresce l’attesa per un annuncio ufficiale. In assenza di dichiarazioni dirette, anche le piccole assenze online o le frasi condivise sui social vengono analizzate nel dettaglio, in cerca di segnali che possano confermare o smentire le voci in circolazione.

Voci di crisi con Tony Effe

Accanto alle indiscrezioni sulla gravidanza, circolano anche ipotesi riguardo alla relazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe. Fin dall’ufficializzazione del loro legame, la coppia è stata al centro dell’attenzione mediatica. Alcuni opinionisti e commentatori di cronaca rosa sostengono che il rapporto non sia stabile e che, dopo la nascita della bambina, i due possano arrivare a una separazione. Si tratta di supposizioni che non hanno trovato conferma. Né Giulia né Tony hanno mai commentato pubblicamente queste voci. L’unica certezza è che la coppia preferisce mantenere un profilo basso, lasciando che i gossip si rincorrano senza smentite né conferme. Una scelta che, paradossalmente, finisce per alimentare ancora di più l’attenzione.