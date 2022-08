Vedere Fiorentina-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile domenica 28 agosto 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN. Si gioca per la 3a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23, allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze.

La Fiorentina ha cominciato la nuova stagione di Serie A da imbattuta nelle prime due partite con 1 vittoria e un 1 pareggio. Quest’ultimo, a reti bianche domenica scorsa nel derby toscano contro l’Empoli, è stato comunque deludente. Lo stesso non si può dire del pareggio di giovedì sera con il Twente, che ha fatto in modo che gli uomini di Vincenzo Italiano si qualificassero alla fase a gironi di una Coppa europea, la Conference League, dopo cinque anni di assenza, battendo la squadra olandese per un risultato complessivo di 2-1.

Dall’altra parte, gli uomini di Luciano Spalletti stanno vedendo un altro inizio stagionale fantastico dopo avere cominciato la scorsa stagione con otto vittorie consecutive in Serie A, che includevano una vittoria qui a Firenze per 1-2.

Fiorentina-Napoli Streaming Live, probabili formazioni

Ottenere un risultato simile vedrebbe effettivamente ilin tre stagioni di fila nella massima serie per la prima volta in assoluto. Quindi sembra che abbiano il pedigree, e la costanza oltre che alla forza con l’arrivo dei nuovi acquisti Raspadori, Simeone e Ndombele, per mantenere l’attuale inizio stagionale vincente.

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Jovic, Sottil. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Castrovilli.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. Squalificati: Gaetano. Indisponibili: Demme.

Fiorentina-Napoli in TV



Fiorentina-Napoli in diretta tv con DAZN. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite). La telecronaca sarà effettuata da Dario Mastroianni, commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Fiorentina-Napoli Streaming Gratis



Fiorentina-Napoli live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it).

Il pre-partita di Fiorentina-Napoli inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Fiorentina-Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Fiorentina-Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.