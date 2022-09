Vedere Fiorentina-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile sabato 3 settembre 2022 alle ore 15:00 italiane sui canali digitali di DAZN. La sfida all’Artemio Franchi di Firenze apre ufficialmente la 5a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23. Dopo questa partita la Juve sarà impegnata contro il PSG nell’esordio alla fase a gironi della Champions League.

Otto punti fin qui per la Juventus di Allegri, frutto di due vittorie e due pareggi, in cui Madama ha subito solamente una rete, mentre la Fiorentina si è fermata a quota cinque dopo la prima sconfitta rimediata nella nuova Serie A 2022/2023. Fiorentina-Juve si gioca prima del Derby Milan-Inter (ore 18) e Lazio-Napoli (20:45).

Fiorentina-Juventus Streaming Live, probabili formazioni

La squadra di Vincenzo Italiano vuole ripartire dopo la sconfitta in casa dell’Udinese (1-0, mercoledì 31 agosto). I bianconeri, invece, hanno ritrovato il successo contro lo Spezia (2-0, 31 agosto) e hanno iniziato a ritrovare i meccanismi di un tempo.

Il tecnico della Juve Allegri alla vigilia ha dichiarato: “È la partita più difficile di questo avvio, non la più importante.

A Firenze sarà importante fare risultato. Abbiamo già buttato quattro punti e ora dobbiamo dare continuità. La vittoria del campionato passa dell’equilibrio che la squadra deve avere sia in fase offensiva, sia in fase difensiva. Stiamo crescendo, ma la crescita passa anche dai momenti come quelli vissuti con lo Spezia, in cui non abbiamo fatto benissimo”.

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil. Allenatore Vincenzo Italiano. A disposizione in panchina: Terracciano, Venuti, Terzic, Ranieri, Quarta, Bianco, Mandragora, Zurkowski, Kouame, Saponara, Gonzalez, Cabral, Cerofolini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Bonaventura, Castrovilli, Duncan.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli; Di Maria, Milik, Kostic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Garofani, Rugani, Bonucci, Gatti, Miretti, Fagioli, Soulé, Kean, Cuadrado, Vlahovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Pogba, Szczesny, Rabiot.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma. Guardalinee: Alassio e Tegoni. IV Uomo: Ayroldi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Mondin.

Fiorentina-Juventus in TV



Fiorentina-Juventus in diretta tv con DAZN. La telecronaca della partita sarà affidata a Stefano Borghi, affiancato al commento tecnico da Dario Marcolin. Gli abbonati sia a Sky che a DAZN potranno vedere il derby anche sulla app presente sul decoder Sky Q o tramite il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite) al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

Fiorentina-Juventus Streaming Gratis



Fiorentina-Juventus live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Fiorentina-Juventus inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Fiorentina-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Fiorentina-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.