Federica Nargi e Alessandro Matri: « Dormiamo in camere separate. Il matrimonio? Non ci pensiamo più».

Sono passati ormai sedici anni da quando Federica Nargi, allora giovane Velina di Striscia la Notizia, incontrò Alessandro Matri, giovane promessa del calcio italiano. Da quel giorno la loro storia d’amore ha resistito a ogni sfida, mantenendosi forte e autentica, come confermano le recenti immagini pubblicate sui loro profili social durante le vacanze estive in località di prestigio come Formentera, New York e il Messico, trascorse insieme alle figlie Sofia e Beatrice.

Un amore duraturo tra affetto e autenticità ma scelgono camere separate

La coppia, che ha scelto di condividere pubblicamente momenti di quotidianità e intimità familiare, si mostra ancora oggi profondamente innamorata e affiatata. In occasione del quarantunesimo compleanno di Matri, Federica ha dedicato parole cariche di sentimento e gratitudine: «Tanti auguri a te che da sedici anni affronti la sfida più difficile: starmi accanto e uscirne ancora vivo. E soprattutto a te che sei un papà unico: stratosferico, straordinario, un po’ stravolto, ma immensamente amato». Un messaggio che sintetizza la serenità e il rispetto reciproco alla base della loro unione.

Un elemento chiave per la loro relazione, come svelato dalla stessa Nargi, è rappresentato dalla capacità di rimanere fedeli a sé stessi e di mantenere legami solidi con le proprie origini: «Amiamo passare il tempo con gli amici di sempre e siamo molto attaccati alle nostre radici». Questa scelta di vita e di valori condivisi si riflette nell’equilibrio che caratterizza la coppia, capace di far convivere amore, famiglia e amicizie storiche con armonia.

Un aspetto curioso e particolare che Federica e Alessandro hanno raccontato riguarda l’organizzazione della loro vita domestica: da tempo, infatti, la coppia dorme in camere separate. Si tratta però di una scelta dettata dalla naturale dinamica familiare e non da motivazioni di distanza emotiva. Infatti, come spiegano, «a un certo punto della notte arriva una delle due bambine in camera nostra e uno dei due passa nell’altra», una situazione comune a molte famiglie con bambini piccoli che richiede flessibilità e adattamento.

Questa intimità “scomposta” testimonia come, oltre alla passione, sia fondamentale per loro la capacità di adattarsi alle esigenze pratiche del momento, valorizzando il benessere di tutta la famiglia senza forzare modelli tradizionali di convivenza.

Il matrimonio: non è nei loro piani

Un altro elemento che ha subito un’evoluzione nel tempo riguarda il loro atteggiamento verso il matrimonio. Se un tempo Federica vedeva il matrimonio come un obiettivo da raggiungere, oggi la situazione è cambiata radicalmente: «Una volta lo sognavo, lo vedevo come un traguardo da raggiungere. Ma ora, dopo due figlie… più traguardo di così!», ha confessato.

La scelta di non sposarsi, o almeno di non dare priorità a questa formalità, non pesa negativamente sulla loro relazione, che si fonda su basi solide e condivise. La famiglia, con le sue gioie e responsabilità, rappresenta per loro il vero successo e la realizzazione più importante.

Federica Nargi e Alessandro Matri intendono l’amore come qualcosa che si evolve e si adatta nel tempo, mantengono viva la passione e la complicità, ma non vogliono fare il grande passo del matrimonio.