Novità su Facebook: uno strumento rivoluzionerà il modo di approcciarsi al social. Si prevede un nuovo modo di interagire.

Meta rilancia i “poke” su Facebook, riportando in auge una delle funzionalità più iconiche e allo stesso tempo enigmatiche della piattaforma social. Introdotti nei primi anni di Facebook come un modo semplice e immediato per attirare l’attenzione degli amici, i poke erano progressivamente caduti in disuso, diventando un ricordo nostalgico piuttosto che uno strumento attivo di interazione. Oggi, però, con un rinnovato approccio più visibile e interattivo, Meta punta a trasformare il poke in un vero e proprio strumento di engagement, soprattutto per gli utenti più giovani.

Facebook rilancia i poke: la nuova veste interattiva e la gamification

La svolta per il poke arriva con un restyling che lo rende più accessibile e coinvolgente. Ora è possibile inviare un poke direttamente dal profilo di un amico, grazie a un pulsante dedicato che notifica il destinatario in tempo reale. La pagina facebook.com/pokes è stata completamente rinnovata: qui gli utenti possono vedere chi li ha “poked”, scoprire nuovi amici da coinvolgere e monitorare il proprio “poke count”, ovvero il numero totale di colpetti scambiati con un determinato contatto.

Un elemento chiave di questa nuova strategia è l’introduzione della gamification: man mano che aumenta il numero di poke scambiati con una persona, accanto al nome compaiono icone e simboli come il fuoco o il 100, che sottolineano la frequenza e l’intensità dell’interazione. Questo meccanismo ludico punta a stimolare gli utenti a tornare più spesso sulla piattaforma, trasformando il poke da semplice gesto simbolico a un modo per mantenere vive le connessioni sociali in modo divertente e dinamico.

Nonostante il rilancio, rimane un alone di mistero attorno al vero significato del poke. Meta non ha mai fornito una definizione ufficiale, lasciando che la funzione si presti a molteplici interpretazioni. Per alcuni utenti, il poke è un semplice segnale di simpatia o un modo scherzoso per richiamare l’attenzione; per altri può rappresentare un tentativo di flirt o un gesto amichevole senza implicazioni particolari.

Già nel marzo 2024, Facebook aveva provato a facilitare l’accesso ai poke, rendendo più semplice trovare la pagina dedicata e aggiungendo scorciatoie per inviare colpetti dopo una ricerca. Tuttavia, solo con l’ultimo aggiornamento, che ha portato a una maggiore visibilità e interattività, il poke si candida a diventare un elemento di rilievo nell’esperienza social.

Il ritorno dei poke come strumento di engagement social

La strategia di Meta con il rilancio del poke si inserisce in un contesto più ampio di innovazione e sperimentazione per mantenere l’attenzione degli utenti e stimolare le interazioni sulla piattaforma. In un momento in cui i social network competono per conquistare e fidelizzare soprattutto i giovani, la riscoperta di un simbolo storico come il poke rappresenta una mossa interessante per differenziarsi e rinnovare la comunicazione tra utenti.

Il nuovo poke è dunque più di un semplice “colpetto virtuale”: diventa un modo per coinvolgere gli amici in modo immediato, divertente e misurabile, grazie ai contatori e alle icone che premiano la frequenza dello scambio. Questo aggiornamento testimonia la volontà di Meta di valorizzare elementi nostalgici ma con un taglio moderno, combinando semplicità e gamification per un’esperienza social più ricca e coinvolgente.

Con questa nuova veste, il poke potrebbe ritornare a essere una delle feature più popolari di Facebook, soprattutto tra i più giovani, che apprezzano l’aspetto ludico e la possibilità di mantenere relazioni sociali in modo originale e immediato. Resta comunque da vedere come evolverà il suo utilizzo e se riuscirà a mantenere stabile questa nuova popolarità nel tempo.