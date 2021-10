Disastro ambientale in Canada: nave in fiamme rilascia gas tossico vicino a Vancouver

Ancorata al largo della costa canadese del Pacifico, vicino a Vancouver, una nave portacontainer che trasporta 52 tonnellate di sostanze chimiche è in preda a un incendio. Se parte dell’equipaggio che è stato in grado di essere evacuato è al sicuro, le conseguenze ecologiche dell’incendio dovrebbero essere disastrose.

Il colosso si chiama ZIM KINGSTON. È ancorato nello stretto di Juan de Fuca, a sud dell’isola di Vancouver nella British Columbia, secondo le informazioni rilasciate dalla Guardia costiera canadese in un comunicato pubblicato sul loro sito web. È stata istituita una zona di emergenza intorno alla nave portacontainer.

La nave è in fiamme emette gas tossico

Le autorità marittime hanno anche dichiarato di aver ricevuto una chiamata su due container in fiamme intorno alle 11:00 di sabato mattina (ora locale), quando alle 22:50 almeno altri 10 container erano in fiamme.

Il fuoco continua a diffondersi, ma al momento di questo aggiornamento la nave in quanto tale non ha preso fuoco, secondo la Guardia Costiera. Inoltre, è stato istituito un posto di comando per gestire la situazione.

Secondo Radio Canada la nave trasportava più di 52.000 kg di xantati, tra cui amilxantato di potassio, alloggiati in due dei container in fiamme a bordo. Questo prodotto è classificato come combustibile spontaneo dal governo degli Stati Uniti. Al momento, non sappiamo ancora quanto del prodotto sia bruciato, solo che la nave emette fumo denso e tossico.

Aveva preso il mare venerdì, perdendo circa 40 container a causa del forte moto ondoso. Sedici membri dell’equipaggio sono stati evacuati in sicurezza. Altri cinque sono rimasti a bordo, per un motivo sconosciuto. La nave portacontainer ZIM KINGSTON si trova attualmente a WCCAN – West Coast Canada alla posizione 48° 20′ 14.604″ N, 123° 21′ 44.64″ W come riportato da MarineTraffic Terrestrial Automatic Identification System il 2021-10-24 18:00 UTC.

Il vento in questa zona in quel momento soffia da est a forza 6 Beaufort. La nave è attualmente nel porto CONSTANCE BANK ANCH, CA, dopo un viaggio di 16 giorni e 20 ore proveniente dal porto BUSAN NEW PORT, KR .ZIM KINGSTON (IMO: 9389693) è una nave portacontainer costruita nel 2008 ( 13 anni fa ) e naviga sotto bandiera di Malta. La sua capacità di carico è di 4253 TEU e il suo pescaggio attuale è di 12,2 metri. La sua lunghezza fuori tutto (LOA) è di 260,01 metri e la sua larghezza è di 32,26 metri.