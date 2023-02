“L’affondamento pianificato e controllato è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì, a circa 350 km dalla costa brasiliana, in un’area “a circa 5.000 metri di profondità“, ha affermato la marina brasiliana in un comunicato.

All’inizio della settimana, ha ritenuto di non avere altra scelta dato lo stato molto degradato di questo vecchio scafo lungo 266 metri, descritto come “pacco tossico da 30.000 tonnellate” dall’associazione Robin des Bois.

“Di fronte ai rischi connessi al traino e a causa del deterioramento dello scafo (…), l’unica soluzione è abbandonare lo scafo affondandolo in modo controllato“, ha spiegato mercoledì la marina in un comunicato stampa congiunto con il Ministero della Difesa brasiliano.

Conseguenze devastanti per l’ambiente

Il ministero pubblico federale del Brasile (MPF), che ha cercato di fermare l’operazione moltiplicando i ricorsi ai tribunali, ha avvertito delle conseguenze, sottolineando questa settimana che la portaerei “contiene attualmente 9,6 tonnellate di amianto, una sostanza potenzialmente tossica e cancerogena, oltre a 644 tonnellate di inchiostri e altri materiali pericolosi”.

C’è il “rischio di gravi danni ambientali (…) in particolare perché lo scafo è danneggiato”, ha sostenuto il pubblico ministero. Stessa storia da parte delle Ong ambientaliste Greenpeace, Sea Shepherd e Basel Action Network, che hanno denunciato “una violazione di tre trattati internazionali” sull’ambiente.

Questo affondamento causerà danni “incalcolabili”, con “impatti sulla vita marina e sulle comunità costiere”, hanno denunciato in una dichiarazione congiunta. Impedire questa operazione sarebbe “probabilmente” “non necessario”, data “l’imminenza di un affondamento spontaneo dello scafo, che non gioverebbe all’ambiente e rischierebbe di mettere in pericolo la vita dell’equipaggio coinvolto nel traino”, per sua parte ha scritto il giudice del tribunale federale dello stato di Pernambuco (nord-est), secondo il sito web G1.

Il magistrato ha autorizzato l’operazione, pur ritenendola una soluzione “tragica e deplorevole”, secondo G1. Un’area a circa 350 km dalla costa brasiliana, a 5.000 metri di profondità, è stata considerata “la più sicura” per questo affondamento, secondo il comunicato stampa del Ministero della Difesa e della Marina brasiliano.

Due settimane fa, la marina ha annunciato di aver preso al seguito l’ex portaerei nell’Atlantico. In precedenza era stato trainato da un rimorchiatore olandese per il cantiere turco Sok Denizcilik. Aveva precisato che, visto il suo stato di degrado e “l’elevato rischio” che rappresentava per l’ambiente, non avrebbe autorizzato il suo rientro in un porto o nelle acque territoriali brasiliane. Diverse ONG hanno poi espresso il timore di vedere il Brasile commettere un “crimine ambientale”.

Questa nave ammiraglia della Marina francese, trasferita alla bandiera brasiliana nel 2000, ha vagato a lungo in mare alla ricerca di un porto di rifugio. Costruita alla fine degli anni ’50 nel cantiere navale di Saint-Nazaire, nella Francia occidentale, è stata per 37 anni al servizio della marina francese, prima di essere acquistata nel 2000 dal Brasile, che l’ha ribattezzata Sao Paulo.

Ma a causa del suo degrado e di una serie di problemi legati in particolare a un incendio nel 2005, e quando il suo ammodernamento sarebbe costato troppo, Brasilia ha deciso di disfarsene. Il cantiere navale Sok Denizcilik l’ha acquistata per rottamazione nell’aprile 2021, ma ha minacciato di abbandonarla perché non riuscivano a trovare un porto dove riceverla.

Nel giugno 2022 ha ottenuto l’autorizzazione dalle autorità brasiliane per traghettarla in Turchia per lo smantellamento. Ma mentre si trova a fine agosto all’altezza dello Stretto di Gibilterra, le autorità ambientali turche fanno sapere che non è più il benvenuto. Il Brasile lo fa voltare, ma senza permettergli di attraccare nonostante la constatazione di “aggravamento dei danni” allo scafo.

Il 19 gennaio, il rimorchiatore olandese ALP Guard, operante per conto del cantiere, ha iniziato ad allontanarsi dalle coste brasiliane, dopo aver trascorso diversi mesi al largo di Pernambuco. Ma una decisione del tribunale gli ha proibito di navigare in acque internazionali senza la preventiva autorizzazione delle autorità brasiliane. Per questo l’agenzia pubblica brasiliana per l’ambiente Ibama, responsabile in Brasile dell’applicazione della Convenzione di Basilea sul movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi, ha finito per richiedere l’intervento della Marina brasiliana.