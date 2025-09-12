“Crudele e cattiva”, Alba Parietti non ci sta e lancia un’accusa esplosiva ( Credit: IG@albaparietti ) – postbreve.com

Dopo una frase ironica in diretta su Rai1, Alba Parietti replica con fermezza a Lucrezia Lante Della Rovere e chiede scuse anche alla conduttrice Caterina Balivo

Non ha impiegato molto tempo Alba Parietti per replicare alla frase pronunciata da Lucrezia Lante Della Rovere durante la puntata dell’8 settembre de La volta buona, programma condotto da Caterina Balivo su Rai1. Un commento ironico, forse inaspettato, che ha spinto la showgirl torinese a pubblicare un video sui suoi social per chiarire la propria posizione. E per sottolineare come certe parole, anche se pronunciate con leggerezza, possano ferire.

Durante l’intervista, la Lante Della Rovere, parlando della propria vita sentimentale, si è lasciata andare a un confronto ironico con la Parietti, affermando: “Mica sono Alba Parietti che si innamora ogni cinque minuti”. Una battuta che ha innescato una reazione immediata e piuttosto netta da parte della diretta interessata, che oggi ha 64 anni e che solo poche settimane fa ha reso nota la fine della sua storia con Fabio Adami, manager romano. Nel video pubblicato su Instagram, Alba ha detto di conoscere Lucrezia da anni, di avere con lei un rapporto cordiale ma non confidenziale. Eppure, quella frase non è passata inosservata.

“Giudizi superficiali”: la replica di Alba Parietti a Lucrezia

Con tono pacato ma fermo, Parietti ha preso parola attraverso un video pubblicato sul proprio profilo social, in cui si è detta colpita negativamente dalla frase di Lucrezia Lante Della Rovere. Ha spiegato di non condividere quel tipo di leggerezza nei giudizi, sottolineando che una battuta del genere — detta in televisione, davanti a milioni di persone — può risultare offensiva, soprattutto se riguarda aspetti privati e delicati della vita sentimentale. “Se avessi la stessa leggerezza e stupidità di questa frase, potrei essere tremendamente crudele”, ha affermato, aggiungendo che avrebbe potuto dire cose sgradevoli a sua volta, ma ha preferito non farlo per rispetto. “La vita degli altri non va giudicata, non si conosce”, ha aggiunto. Parole che evidenziano un principio di fondo: il dolore privato non dovrebbe diventare oggetto di ironia pubblica.

Parietti ha poi voluto precisare la propria posizione sentimentale, ribadendo di aver avuto nella sua vita solo quattro o cinque relazioni importanti, alcune delle quali durate decenni. Ha raccontato anche di essere rimasta single per sei anni prima della storia con Fabio Adami, spiegando che saper stare da soli è una qualità che rispetta profondamente, specie nelle donne. La showgirl ha così ribaltato lo stereotipo sottinteso nella frase di Lucrezia, dimostrando che dietro ogni storia c’è un percorso, e che non c’è bisogno di giustificare nulla a chi giudica senza conoscere.

“Mi aspetto delle scuse anche da Caterina Balivo”

La risposta di Alba Parietti non si è limitata a Lucrezia Lante Della Rovere. Alla fine del video, ha infatti tirato in ballo anche la conduttrice Caterina Balivo, chiedendo pubblicamente scuse da entrambe. “Quando si fanno affermazioni così gratuite, in un momento delicato, da parte di chi non conosce affatto le circostanze, la questione diventa personale”, ha detto. Ha spiegato che in questo periodo sta cercando di proteggere le persone a lei vicine, e che proprio per questo certe uscite mediatiche possono creare dispiacere non solo a lei, ma anche a chi le è accanto.

Ha poi rivolto un pensiero diretto alla Balivo, dicendo che anche lei dovrebbe riflettere su quanto accaduto. “I sentimenti sono una grossa sofferenza”, ha detto, “e dovrebbero saperlo entrambe, soprattutto Lucrezia, che ha vissuto dolori simili e ne ha parlato più volte”. Concludendo, Alba ha voluto ribadire che non è in cerca di polemiche ma di rispetto. Un rispetto che chiede quando si parla della propria vita privata, specie se lo si fa in televisione, davanti a un pubblico vasto e variegato, e in un contesto in cui le parole pesano.