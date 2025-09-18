Se nel citofono non c'è il nome si è irreperibili – postbreve.com

Senza nome sul citofono avere la residenza risulta insufficiente, c’è il rischio di esser considerato irreperibile con serie conseguenze.

Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione conferma un principio cruciale in materia di notifiche fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate: la mera presenza della residenza anagrafica non è sufficiente per garantire la validità delle notifiche, se il destinatario non è concretamente rintracciabile presso l’indirizzo indicato, ad esempio per la mancanza del nome sul citofono o sulla cassetta postale. Questo orientamento assume un’importanza rilevante per molti contribuenti e cittadini che, pur avendo cambiato domicilio di fatto, mantengono la residenza formale in un’abitazione diversa.

Agenzia delle Entrate e notifiche: la sentenza che cambia le regole

La vicenda esaminata dalla Cassazione nasce dal ricorso di una contribuente che contestava l’iscrizione di un’ipoteca sul proprio immobile, causata da cartelle esattoriali non pagate. La donna sosteneva di non aver mai ricevuto le notifiche, poiché abitava da tempo in una casa diversa, pur mantenendo la residenza anagrafica nel vecchio indirizzo. Tuttavia, sia il giudice tributario di primo grado che la Commissione tributaria regionale avevano respinto la sua protesta.

Gli Ermellini hanno confermato la validità della notifica, sottolineando che il messo notificatore si era recato due volte al domicilio risultante dagli atti e aveva accertato personalmente che né sul citofono né sulla cassetta postale compariva il nome della destinataria. In assenza di ulteriori elementi, la notificazione è stata ritenuta valida per irreperibilità assoluta, come previsto dall’articolo 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973.

La Cassazione ha inoltre chiarito che il certificato di residenza non ha valore probatorio assoluto in contrasto con gli accertamenti del pubblico ufficiale incaricato della notifica. La relazione di notifica, infatti, costituisce un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso e prevale sui certificati anagrafici, che hanno valore solo presuntivo.

Ciò significa che, anche se formalmente iscritti come residenti in un certo luogo, i contribuenti che non risultano reperibili per motivi concreti – come l’assenza del proprio nome sul citofono o sulla cassetta postale – possono essere considerati irreperibili e subire conseguenze quali iscrizioni ipotecarie o atti esecutivi senza poter opporsi in tempo utile.

Implicazioni pratiche per i cittadini: attenzione ai dettagli

Questa sentenza impone un’attenzione particolare da parte dei cittadini, che devono garantire non solo la corretta iscrizione anagrafica, ma anche la reale reperibilità presso l’indirizzo indicato. Un dettaglio apparentemente secondario, come la presenza del nome sul citofono o sulla cassetta postale, può infatti determinare la validità o meno di notifiche fondamentali per la tutela dei propri diritti.

In caso di cambio di abitazione, è quindi consigliabile aggiornare tempestivamente anche questi elementi per evitare di essere considerati irreperibili e subire conseguenze fiscali o amministrative senza possibilità di difesa.

