Vedere Chelsea-Real Madrid Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 18 aprile 2023 alle ore 21:00 italiane (alla stessa ora di Napoli-Milan) sui canali digitali: si gioca al Stamford Bridge di Londra in Inghilterra per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League. Di seguito formazioni e info per vedere Chelsea-Real Madrid streaming e tv.

Il Chelsea deve recuperare due gol di svantaggio contro il Real Madrid nei quarti di finale della UEFA Champions League e ha bisogno di una delle sue migliori prestazioni europee. L’allenatore Frank Lampard ha cercato di scuotere la squadra dopo la sconfitta per 2-1 contro il Brighton definendola “non una prestazione da Chelsea”.

Il Real Madrid arriva in ottima forma dopo avere comodamente vinto la partita di andata, ma potrebbe avere problemi per la forma fisica dei giocatori chiave Toni Kroos e Vinícius Júnior, entrambi assenti per infortunio.

Il Chelsea cercherà di ripetere l’impresa di Roberto Di Matteo nel 2011/12, quando ha vinto la UCL. Il Real Madrid ha vinto tre degli ultimi quattro scontri disputati fuori dalla Spagna contro club inglesi, inclusa la vittoria per 3-1 qui disputata durante la scorsa stagione.

Chelsea-Real Madrid Streaming Live, probabili formazioni



Chelsea (4-3-3): Kepa; James, Fofana, T.Silva, Cucurella; Kante, E Fernandez, Kovacic; Joao Felix, Havertz, Mudryk. Allenatore Lampard.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. Allenatore Ancelotti.

Arbitro: Daniele Orsato (Italia).

Chelsea-Real Madrid in TV



Chelsea-Real Madrid in tv sarà trasmessa da Infinity+, Sky Sport Football (numero 203 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (canale 253 del digitale). Antonio Nucera sarà il commentatore della partita Chelsea-Real Madrid per Sky, mentre Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese commenteranno la partita su Infinity+. In sintesi, ci saranno due diverse opzioni per seguire la partita tra Chelsea e Real Madrid in televisione.

Chelsea-Real Madrid Streaming Gratis in TV Online italiano



Chelsea-Real Madrid live streaming gratis su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (link skygo.sky.it), oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link www.nowtv.it), e Infinity+, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè vietata in Italia.

Dove vedere Chelsea-Real Madrid Streaming al posto di Rojadirecta su Internet



Non esistono possibili alternative legali per vedere Chelsea-Real Madrid, infatti il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “RojadirectaTV” in Italia non è considerata una forma legale di vedere le partite di calcio. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.