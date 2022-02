Vedere Cagliari-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 19:00 sui canali digitali: si gioca per il posticipo del lunedì della 26a giornata del campionato di calcio di Serie A, la settima del girone di ritorno.

Il Napoli di Luciano Spalletti, terzo in classifica con 53 punti dietro alla capolista Milan (56) e l’Inter seconda (54) sfida in trasferta il Cagliari del grande ex Walter Mazzarri. I partenopei hanno raccolto fin qui 16 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, mentre i sardi si trovano al terzultimo posto (con un punto in meno del Venezia che ha pareggiato in casa contro il Genoa 1-1) a quota 21, con un cammino di 4 successi, 9 pareggi e 12 sconfitte.

Dries Mertens ha realizzato 10 gol contro il Cagliari in Serie A, inclusa una tripletta al Sant’Elia nel dicembre 2016 – solo contro il Bologna (11) ha segnato di più nel torneo.

Cagliari-Napoli in TV



Cagliari-Napoli in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Su DAZN, la telecronaca di Cagliari-Napoli sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Cagliari-Napoli Streaming Live, probabili formazioni



Lorenzo Insigne non è partito per Cagliari e si aggiunge alla lista degli indisponibili che già vedeva Anguissa, Politano, Lozano, Lobotka e Tuanzebe. Osimhen non sta benissimo, ha svolto un lavoro precauzionale e Petagna (in ballottaggio con Mertens) sarebbe il riferimento offensivo, supportato dal trio Ounas-Zielinski-Elmas se invece verrà confermato il 4-2-3-1.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Obert, Altare, Goldaniga; Lykogiannis, Dalbert, Grassi, Marin, Bellanova; Joao Pedro, Pereiro. Allenatore: Mazzarri. A disposizione in panchina: Radunovic, Aresti, Ceppitelli, Carboni, Lovato, Zappa, Baselli, Kourfalidis, Gagliano, Pavoletti, Keita. Indisponibili: Nandez, Strootman, Ceter, Walukiewicz, Rog. Squalificati: nessuno. Diffidati: Strootman.

Napoli (3-4-2-1): Ospina; Juan Jesus, Koulibaly, Rrhamani; Mario Rui, Zielinski, Demme, Di Lorenzo; Mertens, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Idasiak, Malcuit, Tuanzebe, Ghoulam, Zanoli, Fabian Ruiz, Osimhen, Ounas. Indisponibili: Anguissa, Lorenzo Insigne, Lobotka, Lozano, Politano. Squalificati: nessuno. Diffidati: Demme, Rrahmani.

Arbitro: Simone Sozza. Guardalinee: Meli e Tegoni. 4° Uomo: Marchetti. VAR: Valeri. Assistente VAR: Raspolini.

Cagliari-Napoli Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Cagliari-Napoli streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Leonardo Pavoletti ha segnato tre gol nelle sue ultime quattro partite in campionato. L’attaccante classe ’88 ha collezionato sei presenze, senza segnare alcun gol, con la maglia del Napoli in Serie A tra gennaio e maggio 2017.

Dove vedere la partita Cagliari-Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Cagliari-Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Il Napoli è la squadra che ha calciato più rigori in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei (10), realizzandone sette.