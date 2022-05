Vedere Cagliari-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 15 maggio 2022 alle 20:45 sui canali digitali: si gioca per la 37a giornata di Serie A, la penultima di campionato. Dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus, l’Inter torna a pensare al finale di campionato. L’obiettivo della formazione nerazzurra oggi è quello di battere il Cagliari in trasferta per contendere fino all’ultimo lo Scudetto al Milan, impegnato a sua volta quest’oggi alle 18 contro l’Atalanta a San Siro, e in vantaggio di 2 lunghezze (80 a 78) in classifica sugli uomini di Simone Inzaghi. L’Inter quindi scenderà in campo sapendo già il risultato del Milan.

Cagliari-Inter in TV

Cagliari-Inter in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Dopo aver sottoscritto l’abbonamento, i clienti dovranno scaricare l’app su una smart tv compatibile oppure attraverso un TIMVISION BOX, una console da gioco come PlayStation e Xbox, o dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Cagliari-Inter Streaming Live, probabili formazioni

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Grassi, Rog, Lykogiannis; Baselli; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore Agostini. A disposizione in panchina: Aresti, Goldaniga, Walukiewicz, Carboni, Marin, Deiola, Nandez, Dalbert, Pereiro, Keita.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; J Correa, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, Darmian, Dimarco, D’Ambrosio, Gosens, Gagliardini, Vidal, Dzeko, Sanchez, Caicedo.

Arbitro: Doveri di Roma. Guardalinee: Ranghetti e Vivenzi. 4° Uomo: Massimi. VAR: Di Bello. Assistente VAR: Zufferli.

Cagliari-Inter live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Cagliari-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Cagliari-Inter streaming, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Com’è finita la gara d’andata Inter-Cagliari?

Nella gara d’andata non ci fu storia tra Inter e Cagliari. Il 12 dicembre, a San Siro, i nerazzurri calarono il poker grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e i goal di Sanchez e Calhanoglu.