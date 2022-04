Vedere Bologna-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 27 aprile 2022 alle 20:15 sui canali digitali: si gioca il recupero della 20a giornata di Serie A. L’Inter (72 punti) ha l’opportunità, vincendo a Bologna, di effettuare il sorpasso al Milan (74 punti) e lanciarsi verso la riconferma di essere Campioni d’Italia dopo il successo di Conte l’anno scorso. L’Inter arriva da 4 vittorie consecutive e presenta la migliore difesa del torneo e anche l’attacco più prolifico. I rossoblù invece stazionano a metà graduatoria con 39 punti e sono reduci da due pareggi di fila, contro Udinese e Juventus. Nelle ultime due trasferte, hanno fermato prima il Milan e poi i bianconeri di Allegri.

Bologna-Inter in TV

Bologna-Inter in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Bologna-Inter in televisione anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Bologna-Inter Streaming Live, probabili formazioni

È dal 16 ottobre contro la Lazio che l’Inter non subisce più di un gol in una trasferta di Serie A (quattro gol subiti, sette clean sheet); nel periodo nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei ha mantenuto più volte la porta inviolata rispetto ai nerazzurri (sette anche il Manchester City).

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Sansone. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Viola, Aebischer, Svanberg, Orsolini, Vignato, Falcinelli, Barrow.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Carboni, Gagliardini, Vecino, Sangalli, Correa, Sanchez.

Arbitro: Doveri di Roma 1. Guardalinee: Imperiale e Cecconi. 4° Uomo: Marchetti. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Paganessi.

Bologna-Inter Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Bologna-Inter live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Bologna-Inter streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Come possibili alternative per vedere Bologna-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.