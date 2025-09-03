Le strategie da attuare quando la bolletta dell'acqua è troppo alta – postbreve.com

Il costo della bolletta dell’acqua è troppo elevato? Esiste un modo per pagare molto meno, anche la metà e bisogna conoscerlo.

Le bollette dell’acqua continuano a rappresentare un peso crescente per le famiglie italiane, con aumenti che in alcune aree del Paese sfiorano il 10%. In un contesto di stagnazione salariale e inflazione elevata, il rischio di morosità si fa sempre più concreto, mettendo a dura prova la sostenibilità economica delle utenze domestiche.

Incremento dei costi e rischi di morosità sulla bolletta dell’acqua

Secondo gli ultimi dati, l’aumento medio nazionale delle tariffe idriche si attesta tra il 4% e il 5%, ma in molti capoluoghi e territori interessati da importanti investimenti infrastrutturali gli incrementi possono raggiungere il 7-9%, con punte prossime al 10%. Questi rincari sono il risultato di interventi urgenti per ammodernare il sistema idrico nazionale: ristrutturazione di depuratori e reti, maggiori costi di gestione e manutenzione, la lotta alla dispersione idrica che supera il 40% in alcune regioni, oltre all’impatto dell’inflazione sui costi operativi.

La necessità di coprire questi costi si traduce in bollette sempre più onerose, con un impatto particolarmente pesante su nuclei familiari numerosi o su abitazioni con più utenze. Nei territori del Nord Italia, ad esempio, sono in programma lavori sugli acquedotti; nel Centro, soprattutto in Toscana e Lazio, si investirà su fognature e depuratori; mentre al Sud l’obiettivo principale è ridurre le perdite nella rete idrica. Questi interventi, benché indispensabili, potrebbero tradursi in aumenti annuali di centinaia di euro per le famiglie.

Il pagamento delle bollette entro le scadenze è cruciale per evitare situazioni di morosità che possono portare a conseguenze gravi. Il gestore, infatti, può attivare procedure di recupero credito, applicare interessi di mora e, nei casi più estremi, ridurre la portata dell’erogazione o sospendere la fornitura.

Nel caso di mancato pagamento, il gestore può iniziare con la limitazione del flusso d’acqua al punto di consegna, sempre garantendo il quantitativo minimo vitale di 50 litri per abitante al giorno, come previsto dalla normativa. Questa misura può essere applicata anche alle utenze non disalimentabili e scatta a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla costituzione in mora.

Se il ritardo nei pagamenti perdura e riguarda utenti disalimentabili, la limitazione precede la sospensione vera e propria, che consiste nell’interruzione dell’erogazione senza rimuovere il contatore né risolvere il contratto. Per gli utenti domestici residenti, la sospensione può avvenire solo dopo che il debito supera un importo pari al corrispettivo annuo della fascia di consumo agevolato e dopo un intervento di limitazione che garantisca il quantitativo minimo vitale. La sospensione non può essere eseguita prima di 40 giorni dall’invio del preavviso di morosità, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2020.

Strategie per contenere le spese e accedere ai bonus sociali

Per contrastare gli effetti degli aumenti, è essenziale adottare misure per ridurre i consumi domestici. Il monitoraggio attento degli sprechi, la verifica tempestiva di eventuali perdite e l’uso di dispositivi come i riduttori di flusso o sistemi di risparmio idrico sono strumenti utili per abbattere la spesa. Anche la raccolta di acqua piovana o l’utilizzo dell’acqua di condensa dei condizionatori per usi non potabili, come l’irrigazione, contribuiscono a contenere i consumi.

Inoltre, è importante che le famiglie verifichino il proprio ISEE, poiché con un valore inferiore a 9.530 euro si può accedere al Bonus idrico che prevede uno sconto diretto in bolletta. Numerosi comuni e regioni offrono ulteriori misure di sostegno economico per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Per facilitare la gestione delle utenze, alcune aziende come il Gruppo Acea hanno introdotto servizi digitali innovativi, come la Bolletta Web, che consente una consultazione chiara e immediata dei consumi e delle voci di spesa, favorendo una maggiore consapevolezza e controllo dei costi.