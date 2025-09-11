Beautiful, Ridge è in allarme ( Credit: Mediaset Infinity) – postbreve.com

Anticipazioni Beautiful 11 settembre 2025: Luna teme che Bill sia suo padre, mentre Thomas racconta a Ridge della proposta di matrimonio fatta a Hope.

Nella puntata italiana di Beautiful in onda giovedì 11 settembre 2025, nuove tensioni familiari e sentimentali animano le vicende della soap. Da una parte c’è la giovane Luna, sempre più determinata a scoprire la verità sulla propria origine; dall’altra, il rapporto complicato tra Thomas e Hope, che continua a dividere la famiglia Forrester.

Luna sospetta che Bill sia suo padre

Convinta dalle insistenze di Poppy, Luna decide di affrontare finalmente sua madre. Nel confronto, la ragazza fa una domanda diretta: vuole sapere se Bill Spencer sia davvero suo padre. Poppy nega con decisione, ma il suo atteggiamento turbato e le esitazioni durante la conversazione insinuano nuovi dubbi nella figlia. Luna, attenta ai dettagli, capisce che dietro quelle risposte evasive potrebbe nascondersi qualcosa di importante.

Nel frattempo, RJ Forrester e lo stesso Bill si incontrano per firmare i documenti relativi a un affitto. RJ coglie l’occasione per indagare in modo velato sul passato e sulle intenzioni dello Spencer, senza però scoprire troppo. Bill si limita a dichiarare il suo entusiasmo per il rapporto con Poppy e l’interesse nel conoscere meglio Luna. La scena lascia intendere che i legami tra i personaggi siano destinati a complicarsi ulteriormente.

Thomas parla a Ridge della proposta a Hope

Il giorno successivo i riflettori si spostano su Ridge e Thomas. Il patriarca torna a interrogare il figlio sul suo rapporto con Hope Logan, desideroso di capire quanto la relazione sia seria e quanto rischi di destabilizzare gli equilibri familiari. Thomas, senza esitazioni, confessa di aver chiesto a Hope di sposarlo. Ammette però che lei non ha accettato la proposta, pur avendo deciso di indossare l’anello che lui le ha regalato.

Per Thomas questo gesto rappresenta un segnale positivo, una conferma che la donna possa in futuro formare con lui una vera famiglia. Ridge lo ascolta con attenzione e gli dimostra sostegno, ma resta preoccupato. Teme che il figlio possa illudersi e che Brooke, da sempre contraria al legame tra Thomas e Hope, non approvi questa nuova evoluzione della loro storia. Il clima nella famiglia Forrester si fa così sempre più teso, diviso tra segreti, amori contrastati e decisioni destinate a cambiare gli equilibri di tutti i protagonisti.