Vedere Barcellona-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 12 ottobre 2022 alle ore 21 italiane (subito dopo Napoli-Ajax delle 18:45) sui canali digitali di Amazon Video Prime in esclusiva. Al Camp Nou (tutto esaurito), in Spagna, la squadra di Inzaghi (6 punti) si prepara ad affrontare i blaugrana di Xavi (3 punti) a caccia della rivincita dopo il risultato dell’andata a San Siro (1-0). Partita valida per la 4a giornata del Gruppo C di UEFA Champions League edizione 2022/23.

L’Inter ha perso tutte le trasferte contro il Barcellona in Champions League, cinque sconfitte ed è rimasta a secco di gol in quattro di quelle partite (un gol segnato da Lautaro Martinez, il 2 ottobre 2019). Nessuna squadra italiana ha perso più partite al Camp Nou dei nerazzurri.

Barcellona-Inter Streaming Live, probabili formazioni



L’attaccante del Barcellona Robert Lewandowski ha partecipato a 27 gol nelle ultime 15 partite casalinghe in Champions League (22 gol e cinque assist), compresa una tripletta nella prima partita al Camp Nou con la squadra catalana. Solo due giocatori hanno segnato una tripletta nelle prime due gare interne di Champions League, Lionel Messi nell’ottobre 2016 e Cristiano Ronaldo nel maggio 2017.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, De Jong, Garcia, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembele. Allenatore: Xavi.

A disposizione in panchina: Inaki, Pena, Arnau Tenas, Piqué, Jordi Alba, Balde, Kessié, Marc Casadò, Pablo Torre, Ferran Torres, Ansu Fati. Indisponibili: Araujo, Christensen, Koundé, Bellerin, Depay.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Busquets.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione in panchina: Handanovic, Stankovic, Zanotti, Botis, Acerbi, D’Ambrosio, Carboni, Darmian, Gosens, Asllani, Bellanova, Gagliardini. Indisponibili: Brozovic, Correa, Lukaku. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bastoni.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Barcellona-Inter in TV anche dall’estero



Barcellona-Inter in tv in esclusiva su Prime Video in diretta con ci saranno Giulia Mizzoni, Julio Cesar, Diego Milito e Clarence Seedorf. Con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi e da qualsiasi parte del mondo. La telecronaca è di Sandro Piccinini, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Ad animare l’highlights show con i gol di tutti i match dalle 23:15 Marco Cattaneo, Luca Toni e Massimo Oddo. Gli highlights di tutte le partite della UEFA Champions League saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00 di mercoledì 12.

Barcellona-Inter Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta TV Online



Barcellona-Inter live streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

sSu u tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva Barcellona-Inter in X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo.

Come guardare Barcellona-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Barcellona-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “Rojadirecta Club Live”, che sono stati dichiarati illegali in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Statistica in evidenza: Da quando ha segnato in quattro partite consecutive di UEFA Champions League tra ottobre e novembre nel 2019 Lautaro Martínez dell’Inter ha segnato solo due gol nelle ultime 18 presenze nella competizione. Tuttavia, l’86% dei suoi gol in Champions è arrivato in trasferta (6 su 7).