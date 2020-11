Atalanta Inter streaming e diretta tv. L’Atalanta ha perso l’ultimo Derby lombardo giocato in Serie A (0-2 v Inter lo scorso agosto) e potrebbe registrare due sconfitte di fila contro squadre della sua stessa regione per la prima volta dal 2015 (contro Milan e Inter in quell’occasione). Si gioca alle 15 di oggi domenica 8 novembre: di seguito come e dove vedere in tv e in diretta streaming Atalanta Inter.

Nell’ultimo turno contro il Parma, Ivan Perisic ha ritrovato il gol in Serie A che mancava da 537 giorni – il croato non ha però segnato o servito assist in sette precedenti contro l’Atalanta, solo contro il Napoli (otto) ha giocato più partite nella competizione senza prendere parte a nessuna rete.

Atalanta Inter in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con(link > skygo.sky.it), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con(link www.nowtv.it).

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro. Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Atalanta Inter.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pessina, Freuler, Ruggeri; Gomez; Malinovskyi, Zapata. Allenatore Gasperini.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore Conte.