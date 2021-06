Che cos'è un articolo SEO? Il potere delle Parole Chiave per il Posizionamento

SEO sta per “ottimizzazione per i motori di ricerca“. Un articolo per il posizionamento SEO si riferisce al fatto che la struttura e la realizzazione dell’articolo sono orientate al posizionamento e all’indicizzazione in Google.

Il contenuto di un articolo SEO è scritto con l’obiettivo di aumentare il volume di traffico verso un determinato sito web.

L’obiettivo di un articolo SEO è anche quello di trovare traffico qualificato per il sito web, ovvero visitatori realmente interessati ai prodotti e ai servizi che offrono.

Il posizionamento generato da un articolo SEO può tradursi in entrate e nuovi affari per il sito web.

La chiave per un articolo SEO di successo è la selezione delle parole chiave

Quando si scelgono le parole chiave dell’articolo SEO, il copywriter o lo scrittore dovrebbero considerare non solo le parole chiave giuste da utilizzare, ma anche le parole chiave che dovresti assolutamente evitare.

Un articolo SEO corretto può produrre risultati impressionanti quando hai parole chiave mirate che non sono molto competitive. Trovare nicchie di parole non sfruttate può essere un’ottima strategia per indirizzare il traffico del sito web.

Un altro grande vantaggio prodotto dagli articoli SEO è quello che è noto come halo effect o effetto alone in Google (uno dei pregiudizi cognitivi più noti in psicologia), lavorare le parole chiave con contenuti pertinenti causerà un effetto positivo su tutte le tue parole chiave.

Per questo l’importanza di generare un Blog e alimentarlo di contenuti è fondamentale.