Vedere Arsenal-Milan Streaming Gratis On-line è possibile martedì 13 dicembre 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. La sfida amichevole si gioca all’Al Maktoum Stadium di Dubai. Dopo questa partita il Milan affronterà il Liverpool il 16 dicembre e il PSV il 30 dicembre. In Serie A il Milan tornerà in campo il prossimo 4 gennaio 2023 quando i rossoneri sfideranno la Salernitana all’Arechi.

Arsenal-Milan, probabili formazioni

Arsenal (4-2-3-1): Hein; Cedric, Gabriel, Holding, Tierney; Lokonga; Helneny, Odegaard, Nelson; Nketiah.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Bakoune; Tonali, Pobega; Messias, Diaz, Rebic; Origi.

Arsenal-Milan Live in TV



Arsenal-Milan in diretta tv con DAZN, Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Football (canale 203 del satellite). DAZN ha affidato la telecronaca di Arsenal-Milan a Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi. Su Sky la voce sarà quella di Massimo Marianella.

Arsenal-Milan Streaming Live Gratis



Arsenal-Milan live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go. Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook. A disposizione in streaming anche con NOW.

Il pre-partita di Arsenal-Milan inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Arsenal-Milan Streaming al posto di Roja Live su Internet

Come possibili alternative per vedere Arsenal-Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.