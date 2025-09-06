Anticipazioni Beautiful – Foto Facebook @Gli appassionati di Bold & Beautifu) – postbreve.com

Beautiful, anticipazioni: cosa sta per succedere in famiglia? Li litiga con Poppy e arriva a minacciarla. La tensione aumenta.

La celebre soap opera Beautiful torna con nuove puntate ricche di tensione e colpi di scena nella settimana dal 7 al 13 settembre 2025, in onda su Canale 5. Al centro delle vicende si confermano i drammi familiari e i segreti che mettono in crisi i rapporti tra i protagonisti, in particolare con la giovane Luna che è determinata a scoprire la verità sulla sua famiglia. L’elemento scatenante di questa settimana ruota attorno al dubbio se Bill sia davvero suo padre.

I dubbi di Luna e le tensioni familiari

La settimana si apre domenica 7 settembre con RJ che manifesta il suo stupore per il legame apparentemente profondo tra Poppy e Bill, un rapporto nato da un solo incontro molti anni prima. RJ condivide i sospetti crescenti di Luna, sempre più agitata dalla situazione. Intanto Li, sorella di Poppy, si mostra decisa a ostacolare qualsiasi relazione tra la sorella e Bill, accusandola di essere interessata soltanto al patrimonio dello Spencer e di voler compromettere la serenità della famiglia. Li non risparmia neppure Luna, nata da una relazione occasionale e cresciuta senza una figura paterna, mentre Poppy si difende con forza, affermando la sua indipendenza e il suo spirito libero.

Lunedì 8 settembre, Poppy decide di confidarsi con Bill, rivelandogli le accuse mosse da sua sorella e le opinioni della madre di Finn, che sospetta motivazioni economiche nel suo interesse verso Bill. Il magnate però non si scompone e consiglia a Poppy di non dare peso a queste illazioni.

Martedì 9 settembre, RJ e Luna si confrontano apertamente sulle coincidenze riguardanti il primo incontro tra Bill e Poppy e la nascita di Luna stessa. RJ esprime il suo pensiero: è possibile che lo Spencer sia il vero padre di Luna. La ragazza è confusa e smarrita, ma RJ la invita a mantenere la calma e a cercare risposte direttamente da sua madre, mentre lui si prepara a un incontro con Bill per chiarire la situazione.

Mercoledì 10 settembre, Luna affronta Poppy per chiedere se Bill sia suo padre. Poppy nega, ma il suo evidente turbamento lascia intuire che ci siano verità nascoste. Nel frattempo, mentre RJ e Bill firmano dei documenti per l’affitto, RJ tenta di carpire qualche informazione dallo Spencer, che però si limita a dichiarare il suo entusiasmo per la relazione tra RJ e Poppy e la sua intenzione di conoscere meglio Luna.

Il giorno seguente, giovedì 11 settembre, la storyline si sposta su Ridge e Thomas. Ridge interroga il figlio riguardo al suo rapporto con Hope: Thomas ha chiesto a Hope di sposarlo, ma lei ha rifiutato. Tuttavia, il gesto di Hope di indossare l’anello acquistato da Thomas viene interpretato come un segno di speranza per una futura famiglia insieme. Ridge è preoccupato che Thomas si stia illudendo e teme una possibile disapprovazione da parte di Brooke.

Venerdì 12 settembre, Luna prosegue la sua ricerca di verità, confidandosi con Poppy e rivelando il desiderio di conoscere l’identità di suo padre, nonostante l’amore per la madre. Poppy, sopraffatta dall’emozione, ammette di aver sempre temuto questo momento, sperando che Luna potesse crescere felice anche senza una figura paterna. Nella stessa giornata, Brooke sfida Hope a parlare apertamente della sua relazione con Thomas, definita assurda, e scopre dalla figlia la proposta di matrimonio ricevuta dal Forrester, una notizia che la lascia sconvolta.