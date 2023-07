Vedere Inter-Al Nassr Streaming Gratis On-line è possibile oggi giovedì 27 luglio 2023 alle 12:15 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. Teatro della sfida amichevole Osaka, allo stadio Yanmar Field Nagai, in Giappone.

L’Inter di Inzaghi inizia il suo tour in Giappone con un’amichevole contro l’Al-Nassr, squadra che conta tra le sue file l’ex giocatore della Juventus Cristiano Ronaldo e l’ex giocatore dell’Inter Marcelo Brozovic. Questa partita fa parte della preparazione della squadra nerazzurra per la nuova stagione di Serie A, che inizierà a breve. Durante l’incontro, l’Inter dovrà fare a meno del suo portiere titolare (considerando le partenze di Handanovic ed Onana e l’arrivo, finora mancato, di Sommer) e si affiderà a Di Gennaro, terza scelta del tecnico Inzaghi.

Diretta Inter-Al Nassr Streaming, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Di Gennaro; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Frattesi, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Al Nassr (4-4-2): Al-Aqidi; Al-Ghannam, Madu, Konan, Lajami; Fofana, Brozovic, Yahya, Gahreeb; Talisca, Cristiano Ronaldo.

Dove vedere Inter-Al Nassr Streaming invece di Roja Directa TV



La partita Inter-Al Nassr sarà trasmessa in diretta su DAZN o su Sky ai canali Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (canale 251). È possibile vederla tramite l’applicazione DAZN su smart tv, dispositivi mobili come pc, tablet o smartphone. Inoltre, Sky metterà a disposizione la partita su Sky Sport Summer. Invece di Rojadirecta, i clienti Sky possono anche utilizzare l’app gratuita SkyGo per guardare la partita. A disposizione anche NOW, a pagamento per tutti.