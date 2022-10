Vedere Ajax-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 4 ottobre 2022 alle ore 21 italiane sui canali digitali: si gioca al “Johan Cruijff Arena” di Amsterdam in Olanda, per la 3a giornata del Girone A della Fase a Gironi di UEFA Champions League. Si gioca alla stessa ora di Inter-Barcellona che andrà in onda in diretta e in streaming in chiaro su Cnaale 5.

Ajax-Napoli Streaming Live, probabili formazioni



Magico inizio di stagione del Napoli di Spalletti: primo in Serie A e primo in Champions League dove questa sera andrà a caccia della terza vittoria nel gruppo A dopo aver liquidato in modo impressionante il Rangers (0-3) dopo aver annientato il Liverpool vice campione d’Europa (4-1 nella partita d’esordio).

L’Ajax, invece, dopo aver travolto gli scozzesi nella prima giornata ha perso ad Anfield nel finale contro i Reds.

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. Allenatore Schreuder.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

Arbitro: Francois Letexier (Francia).

Ajax-Napoli Diretta TV invece di Roja italiano



Ajax-Napoli in tv sarà trasmessa sul digitale di Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). Telecronaca affidata a Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi.

Ajax-Napoli Streaming Gratis alternativa a Roja Online TV



Ajax-Napoli live streaming gratis su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (link skygo.sky.it), oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link www.nowtv.it). La partita non si può vedere su Roja Live TV perchè considerata illegale in Italia.

Dove vedere la partita Ajax-Napoli Streaming al posto di Roja Live su Internet

Come possibili alternative per vedere Ajax-Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “RojadirectaTV” che però in Italia non è considerata una forma legale di vedere le partite di calcio. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.