sistemare casa a settembre
Settembre: è tempo si sistemare casa per la nuova stagione – postbreve.com

Fine dell’estate, al via le pulizie profonde in casa prima del cambio stagione. È tempo di rinnovare la casa e predisporla per la nuova stagione. 

Con l’arrivo di settembre, l’estate volge al termine e si impone il ritorno alla quotidianità, segnato da un’intensa ripresa di impegni e attività. È il momento ideale per dedicarsi a una pulizia profonda della casa, fondamentale per affrontare il cambio di stagione con un ambiente sano e ordinato. Contestualmente, anche la cura della pelle necessita di attenzioni specifiche per prepararsi al passaggio verso l’autunno, garantendo benessere e luminosità.

Pulizie di fine estate: come preparare la casa all’autunno

Durante i mesi estivi, l’attenzione verso l’igienizzazione domestica tende a diminuire, complice il caldo intenso che scoraggia le pulizie approfondite, la voglia di trascorrere più tempo all’aperto, e le vacanze che allontanano da casa per lunghi periodi. Con settembre, però, è fondamentale riprendere in mano la cura dell’abitazione.

La regola d’oro è dedicare almeno mezz’ora al giorno alle pulizie, ma a fine estate serve un impegno maggiore. Oltre alle normali operazioni di spazzare, lavare i pavimenti e igienizzare i sanitari, si rende necessario un intervento più mirato:

  • Lavaggio accurato di tende, copridivani e fodere dei cuscini con programmi delicati in lavatrice e asciugatura naturale all’aria aperta.
  • Pulizia dei vetri delle finestre per migliorare la luminosità interna.
  • Cura approfondita degli spazi esterni: pavimenti, ringhiere, muretti e verifica degli scarichi, essenziale per evitare ostruzioni in caso di piogge autunnali.
  • Se si rientra dopo un lungo periodo lontano, è importante arieggiare a lungo gli ambienti per favorire il ricambio d’aria.
cambio di stagione a settembre
Fare il cambio di stagione in casa a settembre – postbreve.com
  • Pulizia delle zanzariere, eliminando insetti e ragnatele.
  • Controllo e manutenzione dei filtri del condizionatore per garantire una migliore qualità dell’aria e un’efficienza energetica ottimale.
  • In vista del cambio stagione, svuotare e pulire l’armadio, praticando il decluttering: selezionare i capi da conservare, quelli da donare o vendere e quelli da buttare, così da liberare spazio e favorire l’ordine.

Per profumare gli ambienti si consigliano metodi naturali, evitando l’uso di candele che possono contenere sostanze nocive per la salute.

Rigenerare la pelle per l’autunno: scrub corpo e pulizia viso

Con la fine dell’estate, la pelle del viso e del corpo perde spesso la sua luminosità e tende a sbiadire, complice l’esposizione ai raggi UV e l’effetto rientro dalla pausa estiva. Per contrastare questo fenomeno, è fondamentale dedicarsi a una beauty routine mirata, che includa trattamenti professionali come lo scrub corpo e la pulizia del viso.

Lo scrub corpo è un trattamento esfoliante che rimuove le cellule morte tramite l’applicazione di composti granulosi a base di sale, zucchero di canna, farina di avena o noccioli di frutta polverizzati, uniti a oli nutrienti. Questo trattamento, eseguito con movimenti circolari, migliora la texture della pelle, stimola la formazione di cellule giovani e rappresenta un efficace anti-età. Per mantenere una pelle sana e luminosa, si consiglia di eseguire lo scrub circa una volta al mese, adattando la frequenza al tipo di pelle e all’età.

La pulizia professionale del viso è un altro passaggio cruciale. Oltre alla detersione quotidiana, è necessario sottoporsi periodicamente a una pulizia approfondita fatta da esperti estetisti, per rimuovere impurità, punti neri, cellule morte e prevenire acne e accumuli di sebo. Le fasi principali di questo trattamento includono:

  • Detersione e tonificazione;
  • Esfoliazione delicata;
  • Rimozione manuale delle impurità;
  • Massaggio decongestionante;
  • Applicazione di maschere specifiche;
  • Idratazione con creme emollienti e protettive.

Questo tipo di cura è indicata per tutte le tipologie di pelle, con particolare attenzione alle pelli giovani e a quelle mature sopra i 65 anni, contribuendo a illuminare, levigare, distendere le rughe e attenuare le macchie scure.

https://postbreve.com/wp-content/uploads/2025/09/sistemare-casa-settembre-postbreve.com-20250903-1024x683.jpghttps://postbreve.com/wp-content/uploads/2025/09/sistemare-casa-settembre-postbreve.com-20250903-150x150.jpgRomana CordovaLifeStyleFine dell’estate, al via le pulizie profonde in casa prima del cambio stagione. È tempo di rinnovare la casa e predisporla per la nuova stagione.  Con l’arrivo di settembre, l’estate volge al termine e si impone il ritorno alla quotidianità, segnato da un’intensa ripresa di impegni e attività. È il...postbreve favicon

Potrebbe interessarti:

  1. Twitter, in Messico pilota di aereo licenziato per le Foto delle attrici in cabina
  2. Capodanno 2015, italiani in vacanza con la crisi economica
  3. Argomenti di tendenza 2014, Doodle di San Silvestro