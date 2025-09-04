Settembre: è tempo si sistemare casa per la nuova stagione – postbreve.com

Fine dell’estate, al via le pulizie profonde in casa prima del cambio stagione. È tempo di rinnovare la casa e predisporla per la nuova stagione.

Con l’arrivo di settembre, l’estate volge al termine e si impone il ritorno alla quotidianità, segnato da un’intensa ripresa di impegni e attività. È il momento ideale per dedicarsi a una pulizia profonda della casa, fondamentale per affrontare il cambio di stagione con un ambiente sano e ordinato. Contestualmente, anche la cura della pelle necessita di attenzioni specifiche per prepararsi al passaggio verso l’autunno, garantendo benessere e luminosità.

Pulizie di fine estate: come preparare la casa all’autunno

Durante i mesi estivi, l’attenzione verso l’igienizzazione domestica tende a diminuire, complice il caldo intenso che scoraggia le pulizie approfondite, la voglia di trascorrere più tempo all’aperto, e le vacanze che allontanano da casa per lunghi periodi. Con settembre, però, è fondamentale riprendere in mano la cura dell’abitazione.

La regola d’oro è dedicare almeno mezz’ora al giorno alle pulizie, ma a fine estate serve un impegno maggiore. Oltre alle normali operazioni di spazzare, lavare i pavimenti e igienizzare i sanitari, si rende necessario un intervento più mirato:

Lavaggio accurato di tende, copridivani e fodere dei cuscini con programmi delicati in lavatrice e asciugatura naturale all’aria aperta.

con programmi delicati in lavatrice e asciugatura naturale all’aria aperta. Pulizia dei vetri delle finestre per migliorare la luminosità interna.

per migliorare la luminosità interna. Cura approfondita degli spazi esterni: pavimenti, ringhiere, muretti e verifica degli scarichi, essenziale per evitare ostruzioni in caso di piogge autunnali.

Se si rientra dopo un lungo periodo lontano, è importante arieggiare a lungo gli ambienti per favorire il ricambio d’aria.

Pulizia delle zanzariere , eliminando insetti e ragnatele.

, eliminando insetti e ragnatele. Controllo e manutenzione dei filtri del condizionatore per garantire una migliore qualità dell’aria e un’efficienza energetica ottimale.

In vista del cambio stagione, svuotare e pulire l’armadio, praticando il decluttering: selezionare i capi da conservare, quelli da donare o vendere e quelli da buttare, così da liberare spazio e favorire l’ordine.

Per profumare gli ambienti si consigliano metodi naturali, evitando l’uso di candele che possono contenere sostanze nocive per la salute.

Rigenerare la pelle per l’autunno: scrub corpo e pulizia viso

Con la fine dell’estate, la pelle del viso e del corpo perde spesso la sua luminosità e tende a sbiadire, complice l’esposizione ai raggi UV e l’effetto rientro dalla pausa estiva. Per contrastare questo fenomeno, è fondamentale dedicarsi a una beauty routine mirata, che includa trattamenti professionali come lo scrub corpo e la pulizia del viso.

Lo scrub corpo è un trattamento esfoliante che rimuove le cellule morte tramite l’applicazione di composti granulosi a base di sale, zucchero di canna, farina di avena o noccioli di frutta polverizzati, uniti a oli nutrienti. Questo trattamento, eseguito con movimenti circolari, migliora la texture della pelle, stimola la formazione di cellule giovani e rappresenta un efficace anti-età. Per mantenere una pelle sana e luminosa, si consiglia di eseguire lo scrub circa una volta al mese, adattando la frequenza al tipo di pelle e all’età.

La pulizia professionale del viso è un altro passaggio cruciale. Oltre alla detersione quotidiana, è necessario sottoporsi periodicamente a una pulizia approfondita fatta da esperti estetisti, per rimuovere impurità, punti neri, cellule morte e prevenire acne e accumuli di sebo. Le fasi principali di questo trattamento includono:

Detersione e tonificazione;

Esfoliazione delicata;

Rimozione manuale delle impurità;

Massaggio decongestionante;

Applicazione di maschere specifiche;

Idratazione con creme emollienti e protettive.

Questo tipo di cura è indicata per tutte le tipologie di pelle, con particolare attenzione alle pelli giovani e a quelle mature sopra i 65 anni, contribuendo a illuminare, levigare, distendere le rughe e attenuare le macchie scure.