Vedere Verona-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 30 ottobre 2021 sui canali digitali: si gioca per la undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A stagione 2021-22.

Tudor per confermare il grande momento dell’Hellas, Allegri per riscattare subito la sconfitta a sorpresa dello Stadium rimediata dal Sassuolo. Il fischio d’inizio della partita allo stadio Bentegodi, e che sarà diretta dall’arbitro Marinelli di Tivoli, è in programma alle ore 18 italiane di oggi.

Da quando è arrivato Igor Tudor, l’Hellas Verona vanta il miglior attacco del campionato: 19 reti segnate in sette giornate.

Verona-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



Preoccupazione tra i tifosi juventini: la vittoria della Vecchia Signora al Bentegodi manca dal 30 dicembre 2017 (1-3). Nei due successivi incontri sono arrivati un successo del Verona (2-1) e un pareggio (1-1), entrambi con Juric alla guida dei gialloblu.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore Tudor. A disposizione in panchina: Pandur, Casale, Cetin, Cancellieri, Ruegg, Ceccherini, Sutalo, Bessa, Hongla, Ilic, Lasagna, Kalinic.

Indisponibili: Frabotta. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Perin, De Ligt, Pellegrini, McKennie, Bernardeschi, Locatelli, Kulusevski, Kaio Jorge. Indisponibili: Chiesa, De Sciglio, Kean, Ramsey. Squalificati: -. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Margani e Scatragli. Quarto uomo: Cosso. Var: Valeri. Assistente Var: Valeriani.

Verona-Juventus in TV



Verona-Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, commento tecnico affidato a Dario Marcolin.

Verona-Juventus Streaming Gratis



Verona-Juventus live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Verona-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Verona-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.