Vedere Venezia-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 18:00 sui canali digitali: si gioca per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A. Teatro della sfida lo stadio “Pier Luigi Penzo” della cttà lagunare. La Juventus (quinta in classifica con 27 punti, a -7 dalla zona Champions con il quarto posto occupato dall’Atalanta) ha vinto, mantenendo la porta inviolata, le ultime due trasferte di Serie A e non arriva a tre clean sheet di fila fuori casa da dicembre 2018, e guarda caso proprio con Massimiliano Allegri in panchina.

Venezia-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



Thomas Henry ha avuto un’ultima partita pazzesca quando ha fatto un gol, un assist, ha ricevuto un cartellino giallo ed ha fatto l’autogol che ha iniziato il drammatico crollo del Venezia nel derby contro il Verona perso in rimonta da 3-0 a 3-4. Il momento clou nell’ultima giornata ha visto anche Juan Cuadrado, che ha segnato direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo, portando la Juventus in vantaggio al 9° minuto (contro il Genoa).

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Caldara, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Kiyine; Aramu, Henry, Johnsen. Allenatore: Zanetti.

A disposizione in panchina: Lezzerini, Ebuehi, Haps, Ampadu, Schnegg, Heymans, Bjarkason, Peretz, Busio, Tessmann, Kiyine, Forte. Indisponibili: Fiordilino, Maenpaa, Sigurdsson, Okereke. Squalificati: Ceccaroni.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Cuadrado, Paulo Dybala, Bernardeschi; Alvaro Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Chiellini, Lu. Pellegrini, De Winter, Arthur, Rabiot, McKennie, Kean, Kaio Jorge, Soulè. Indisponibili: Ramsey, Danilo, Chiesa, Kulusevski. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Valeri. Guardalinee: Di Iorio-Affatato. Quarto Uomo: Volpi. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Longo.

Venezia-Juventus in TV



Venezia-Juventus in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, accompagnato dal commento tecnico di Marco Parolo.

Venezia-Juventus Streaming Gratis



Venezia-Juventus streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Venezia-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Venezia-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.