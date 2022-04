Vedere Sassuolo-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi lunedì 25 aprile 2022 alle 20:45 sui canali digitali: si gioca per chiudere la 34a giornata di Serie A.

Il pareggio per 1-1 contro il Bologna rimasto in nove uomini nell’ultima partita di campionato ha solo aggiunto ulteriore pressione sull’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, con alcuni dei tifosi che hanno persino chiesto il ritorno dell’ex allenatore Antonio Conte.

La vittoria nella semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina a metà settimana ha un po’ alleviato quella pressione, ma Allegri non sta facendo un gran lavoro nel cancellare le critiche, avendo affermato che la sua squadra dovrà concentrarsi sul “difendere meglio”, nonostante abbia segnato il minor quantitativo di gol rispetto a qualsiasi squadra nella metà alta della classifica (50).

Sassuolo-Juventus in TV

Sassuolo-Juventus in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Sassuolo-Juventus in televisione anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Sassuolo-Juventus Streaming Live, probabili formazioni

Nel Sassuolo, Berardi sarà della partita.

Ballottaggio Ayhan-Chiriches. Davanti Scamacca favorito su Defrel. Qui Juventus: Sczczesny, Cuadrado e Dybala (in vantaggio su Morata) di nuovo titolari. Bonucci in vantaggio su Chiellini. Arthur ancora ko, non recupera. Allegri: “Dopo l’allenamento deciderò. Arthur non recupera, speriamo di riaverlo con il Venezia. Siamo i soliti, dopo l’allenamento valuterò chi far giocare. Ci sarà qualche cambio, a centrocampo dipende come stanno”.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, G Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M Lopez; D Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. Allenatore: Dionisi. A disposizione in panchina: Vitale, Pegolo, Rogerio, Peluso, Chiriches, Tressoldi, Magnanelli, Henrique, Oddei, Djuricic, Ciervo, Defrel. Indisponibili: Romagna, Obiang, Satalino, Harroui, Toljan. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Luca Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Rabiot, Bernardeschi; Paulo Dybala, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Chiellini, De Sciglio, Rugani, Alex Sandro, Miretti, Soulé, Kean, Morata. Indisponibili: Chiesa, McKennie, Kaio Jorge, Akè, Locatelli, Arthur. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Maresca. Guardalinee: Liberti-Prenna. Quarto Uomo: Miele G. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Galetto.

Sassuolo-Juventus Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Sassuolo-Juventus live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Sassuolo-Juventus streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Dove vedere la partita Sassuolo-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Sassuolo-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.