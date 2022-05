RECUPERO SERIE A – Vedere Salernitana-Venezia Streaming Gratis On-line è possibile oggi giovedì 5 maggio 2022 alle 18:00. All’Arechi, quattro mesi dopo per via del Covid, si gioca una sorta di spareggio salvezza tra la squadra di Nicola e quella di Soncin. Per i campani è la sera del sorpasso: oggi la città si fermerà, molti negozi chiuderanno e all’Arechi sarà record, con quasi 25 mila tifosi. Uno spareggio anche per il Venezia di Soncin:. “Sappiamo di andare verso una partita decisiva, e che in tre giorni ci giochiamo tutto: il gruppo ne è consapevole”.

Salernitana-Venezia Streaming Live, formazioni ufficiali



SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Bohinen, L Coulibaly, Zortea; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Nicola. A disposizione in panchina: Belec, Russo, Dragusin, Gagliolo, Ruggeri, Coulibaly M, Di Tacchio, Kastanos, Obi, Perotti, Mikael, Verdi. Indisponibili: Ranieri, Ribery. Squalificati: nessuno Diffidati: Obi, Ranieri, Kastanos.

VENEZIA (4-3-2-1): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Ampadu; Aramu, Cuisance; Henry.

Allenatore: Soncin. A disposizione in panchina: Bertinato, Ebuehi, Svoboda, Ullmann, Fiordilino, Busio, Kiyine, Tessmann, Johnsen, Nani, Nsame, Okereke. Indisponibili: Lezzerini, Modolo, Romero Squalificati: nessuno. Diffidati: Caldara, Okereke, Vacca.

ARBITRO: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Costanzo e Passeri. Quarto uomo: Massimi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Santoro.

Salernitana-Venezia in TV

Salernitana-Venezia in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Dopo aver sottoscritto l’abbonamento, i clienti dovranno scaricare l’app su una smart tv compatibile oppure attraverso un TIMVISION BOX, una console da gioco come PlayStation e Xbox, o dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Salernitana-Venezia Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Salernitana-Venezia live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Salernitana-Venezia Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

