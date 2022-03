Vedere Roma-Lazio Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 20 marzo 2022 alle ore 18:00 sui canali digitali: si gioca per la 30a giornata di Serie A. Cercando di difendere la posizione ad un solo punto sopra la propria eterna rivale, la Lazio ha visto nel mese di marzo due vittorie senza subire gol, e punta ora a vincere due scontri diretti consecutivi in campionato per la prima volta dal 2012. I ‘Biancocelesti’ segnano tanto, e sono una delle squadre più produttive della Serie A (58 gol), ma sono anche migliorati in difesa, avendo già mantenuto la porta inviolata in sei partite di campionato nel solo 2022.

Dopo la vittoria per 3-2 nella gara d’andata, la Lazio potrebbe trovare il successo per due incontri di fila contro la Roma in Serie A per la prima volta dal novembre 2012 (tre di fila in quel caso, a cavallo tra la gestione di Edoardo Reja e quella di Vladimir Petkovic).

Roma-Lazio in TV



Roma-Lazio in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca del Derby Roma-Lazio su DAZN è affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico da Massimo Ambrosini.

Roma-Lazio Streaming Live, probabili formazioni

La Roma è imbattuta da otto partite di campionato (4V, 4N) e potrebbe evitare la sconfitta per più gare consecutive all’interno di una singola stagione di Serie A per la prima volta dal maggio 2019 (nelle ultime nove gare del 2018/19, con Claudio Ranieri in panchina).

Roma (3-4-2-1) – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Ibanez, Maitland-Niles, Vina, Veretout, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Zaniolo, Shomurodov, Felix.

Lazio (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Patric, Hysaj, Kamenovic, Akpa Akpro, André Anderson, Cataldi, Basic, Romero, Raul Moro, Cabral.

Arbitro: Irrati di Pistoia. Guardalinee: Imperiale e Berti. Quarto uomo: Pezzuto. Var: Di Paolo. Assistente Var: Ranghetti.

Roma-Lazio Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Roma-Lazio live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

La Lazio è la squadra contro la quale Jordan Veretout ha preso parte a più reti (quattro gol e un assist) in Serie A, tra cui anche la sua unica tripletta nella competizione (18 aprile 2018, con la maglia della Fiorentina); tuttavia, il francese non segna in campionato dallo scorso 26 settembre, proprio dal Derby del girone d’andata.

Dove vedere la partita Roma-Lazio Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Roma-Lazio, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.