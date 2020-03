Real Madrid Barcellona in streaming video e diretta tv.



Alle 21 di oggi domenica 1° marzo 2020 “el clasico” Real Madrid Barcellona in streaming live e diretta tv: scopri dove vederla.

Va in scena allo stadio Bernabeu una delle partite più attese dell’anno: la sfida tra Real Madrid e Barcellona. Gli uomini di Zidane inseguono con 53 punti i rivali che sono in testa alla classifica con 55 punti e arrivano da quattro vittorie consecutive in Liga. Momento negativo per il Real che dopo la sconfitta in casa del Levante Valencia (1-0) ha perso anche in Champions League contro il Manchester City e proprio al Bernabeu.

Dove vedere Real Madrid Barcellona in streaming video e diretta tv al posto di Rojadirecta.



Real Madrid Barcellona sarà trasmessa con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Match fruibile in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con DAZN, servizio on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Real Madrid Barcellona non verrà trasmessa quindi in diretta in chiaro.

Diretta Real Madrid Barcellona Streaming, ultime notizie formazioni.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos, Isco; Benzema, Vinicius.

FC Barcelona: Ter Stegen; Jordi Alba, Piqué, Umtiti, Semedo; Arthur, Busquets, De Jong; Griezmann, Leo Messi e Braithwaite.

Arbitro: Antonio Mateu (Spagna).