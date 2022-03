Vedere Real Madrid-Barcellona Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 20 marzo 2022 alle ore 15:00 sui canali digitali: si gioca per la 30a giornata di Serie A.

‘El Clásico’ torna al Santiago Bernabéu dopo due anni di assenza per il restyling. Potrebbe non essere decisivo nella corsa al titolo in questa stagione de La Liga, ma l’appassionato pubblico, con il biglietto di entrata nell’area VIP che costa fino a 950 Euro, ha speso da un minimo di spera che lo speciale kit nero che sarà indossato dai giocatori del Real Madrid per celebrare il 120° anniversario del club possa portare bene, e permettergli di aumentare la presa sul Barcellona.

I ‘Los Blancos’ sono ora la prima squadra di questo ‘El Clásico’ ad aver vinto 100 scontri diretti ufficiali dopo aver vinto la sfida di Supercoppa a gennaio, ed ora potrebbero vincere il sesto scontro diretto consecutivo, la loro migliore sequenza dal 1965 di vittorie contro gli eterni rivali!

Real Madrid-Barcellona in TV

Real Madrid-Barcellona in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Real Madrid-Barcellona Streaming Live, probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Nacho; Casemiro, Modric, Kroos: Asensio, Vinicius, Rodrygo. Allenatore Carlo Ancelotti.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Eric Garcia, Piqué, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Busquets, Pedri; Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. Allenatore Xavi.

Real Madrid-Barcellona Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Real Madrid-Barcellona live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Real Madrid-Barcellona Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Real Madrid-Barcellona, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.