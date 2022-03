Vedere Napoli-Udinese Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 19 marzo 2022 alle ore 15:00 sui canali digitali: si gioca per la 30a giornata di Serie A. Il Napoli ha conquistato 60 punti nelle 29 partite disputate in questo campionato, grazie a 18 vittorie; nelle sei occasioni in cui i partenopei hanno ottenuto almeno altrettanti successi dopo lo stesso numero di gare, non hanno mai vinto lo Scudetto (quattro secondi posti, un terzo e un quinto).

Napoli-Udinese in TV



Napoli-Udinese in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Includendo il ko con il Milan, il Napoli ha perso quattro delle ultime sette partite casalinghe di campionato (2V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 35 (25V, 6N).

Napoli-Udinese Streaming Live, probabili formazioni

L’Udinese ha segnato un solo gol nelle ultime quattro trasferte di campionato (Udogie contro il Milan) mancando la rete in tre di queste; i bianconeri avevano ottenuto lo stesso numero di gare esterne senza reti nelle precedenti 25 trasferte di Serie A.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Marfella, Idasiak, Tuanzebe, Juan Jesus, Zanoli, Ghoulam, Demme, Fabian Ruiz, Elmas, Ounas, Lozano, Mertens. Indisponibili: Malcuit, Meret, Petagna. Squalificati: nessuno.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Zeegelaar; N Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Cioffi. A disposizione in panchina: Padelli, Gasparini, Nuytinck, Benkovic, N Perez, Jajalo, Makengo, Soppy, Ballarini, Samardzic, Pussetto, Nestorovski. Indisponibili: Success. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Fourneau. Guardalinee: Baccini-Cecconi. Quarto Uomo: Cosso. Var: Nasca. Assistente Var: Vivenzi.

Napoli-Udinese Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Napoli-Udinese live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Il Napoli ha segnato 10 gol da fuori area, nessuna squadra ha fatto meglio nei maggiori cinque campionati europei, con Fabián Ruiz (sei reti) primo in solitaria tra i giocatori in questa categoria statistica.

Dove vedere la partita Napoli-Udinese Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli-Udinese, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.