Vedere Liverpool-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 8 marzo 2022 (giorno che si celebra la Festa della Donna) alle ore 21 italiane sui canali digitali: si gioca per il ritorno degli ottavi di Champions League. Inter chiamata all’impresa dopo lo 0-2 subito a San Siro nella gara di andata. Per compiere il miracolo, l’Inter dovrà vincere con tre gol di scarto o con due, in quest’ultimo caso si andrebbe ai tempi supplementari tenuto conto che i gol in trasferta non valgono più doppio. Nella storia della Champions, in 41 casi, l’unica formazione che è riuscita in trasferta a ribaltare un 2-0 subìto in casa è stato il Manchester United, capace nel 2019 di eliminare il Psg con un rigore al 94′ (1-3).

Liverpool-Inter Streaming Live, probabili formazioni



Ancora assente Barella, che deve scontare l’ultimo turno di squalifica: Vidal in pole per la sostituzione dell’azzurro. Recuperato Perisic, Sanchez morde il freno per scalzare Dzeko in attacco al fianco di Lautaro.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander A, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Elliott; Salah, D, Jota, Mané. Allenatore: Jurgen Klopp. A disposizione in panchina: Kelleher, Konate, Tsimikas, Thiago Alcantara, Milner, Oxlade-Chamberlain, Keita, Jones, Firmino, Diaz, Origi, Minamino.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez.

Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Dimarco, Vecino, Gagliardini, Darmian, Gosens, Caicedo, Dzeko, Correa.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna). Guardalinee: Devís e Palomar. 4° Uomo: De Burgos. VAR: Munuera. Assistente VAR: Cuadra Fernández.

Liverpool-Inter in diretta tv su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), con telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. La partita, le cui emozioni saranno raccontate da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 di Mediaset.

Liverpool-Inter live streaming gratis per gli abbonati Sky con il servizio Sky Go, la cui app è scaricabile su pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con NOW TV, la piattaforma che permette di assistere alla programmazione di Sky (previo acquisto di uno dei pacchetti offerti). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Come possibili alternative per vedere Liverpool-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.