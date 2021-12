Vedere Juventus-Genoa Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 5 dicembre 2021 sui canali digitali: si gioca per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie A. Teatro della sfida l’Allianz Stadium di Torino. Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45, a dirigere la contesa sarà il signor Chiffi di Padova. La Juventus (settima in classifica con 24 punti, uno in meno della Roma uscita sconfitta in casa nella sfida contro l’Inter ieri) ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro partite di Serie A (un solo gol subito, contro l’Atalanta), tanti clean sheet quanti nelle precedenti 27 gare nella competizione.

Nella scorsa stagione, a Torino, il confronto diretto si è chiuso con la vittoria netta della formazione all’epoca allenata da Andrea Pirlo: 3-1 il risultato finale con reti di Kulusevski, Morata, Scamacca e McKennie.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Perin. Pinsoglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro, De Winter, Arthur, Rabiot, Soulè, Kaio Jorge, Kean.

Indisponibili: Chiesa, Danilo, De Sciglio, McKennie, Ramsey. Squalificati: nessuno.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Masiello, Vasquez; Ghiglione, Behrami, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Ekuban. Allenatore: Shevchenko.

A disposizione in panchina: Semper, Marchetti, Sabelli, Portanova, Biraschi, Bani, Tourè, Melegoni, Buksa, Galdames, Bianchi. Indisponibili: Caicedo, Criscito, Destro, Fares, Kallon, Maksimovic, Rovella, Sturaro. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Ranghetti e Colarossi. Quarto Uomo: Santoro. VAR: Valeri. AVAR: Preti.

Juventus-Genoa in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, accompagnato in telecronaca dal commento tecnico di Dario Marcolin.

Juventus-Genoa live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Come possibili alternative per vedere Juventus-Genoa, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore Juventus di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.