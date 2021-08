Vedere l’amichevole Juventus-Atalanta Streaming Gratis On-line. Stasera con inizio alle ore 20:30 i bianconeri giocano l’ultima amichevole pre-campionato contro i nerazzurri guidati da Gasperini: sarà il vernissage casalingo del tecnico. “Voglio vedere a che punto siamo, dobbiamo avere voglia di vincere lo scudetto”. Attesi 10mila spettatori dopo un anno e mezzo a porte chiuse. Andiamo a scoprire formazioni e dove vedere Juventus-Atalanta streaming e tv.

Diretta Juventus-Atalanta Streaming, le probabili formazioni

Ci sarà il debutto stagionale di Paulo Dybala, mentre il suo procuratore in mattina incontrerà i dirigenti juventini per trattare il rinnovo contrattuale (terzo incontro in sette giorni), e non sono esclusi nuovi esperimenti a centrocampo con Ramsey e Danilo provati in cabina di regia.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, McKennie; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Massimiliano Allegri.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Lovato, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Muriel.

Come vedere Juventus-Atalanta Streaming Online al posto di Rojadirecta

Allenatore Gian Piero Gasperini.

Juventus-Atalanta in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Dove vedere la partita Juventus-Atalanta su Internet invece di Rojadirecta



Juventus-Atalanta video streaming gratis con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il match amichevole Juventus-Atalanta quindi sarà disponibile anche su NOW (link www.nowtv.it) a pagamento per tutti.

Come possibili alternative per vedere Juventus-Atalanta, non ce ne sono. Oppure c’è come sempre il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.