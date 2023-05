Nel corso degli ultimi anni l’offerta online del gioco è diventata sempre più presente e in Italia si è assistito ad una crescita di utenti e giocatori molto importante. Secondo i dati riportati dalle agenzie ufficiali dello Stato che monitorano il gettito, la spesa e i movimenti dei giocatori negli ultimi tre anni in cui sono stati raccolte e pubblicate le statistiche, cioè dal 2019 al 2021, la spesa totale per il gioco, da parte degli italiani, è passata da 36,3 miliardi di euro a 67,1 miliardi di euro. E mentre sono cresciuti tutti i tipi di giochi online sono aumentati anche i conti aperti, vedendo nel 2022 un incremento di 1,3 milioni di conti gioco. E con questa crescita, naturalment,e sono aumentate anche le offerte di gioco e i siti internet che le propongono. Nel mare magnum dell’offerta di internet allora bisogna stare molto attenti al sito sul quale si atterra per evitare truffe e spiacevoli inconvenienti. Allora come fare per riconoscere nel 2023 un buon sito del settore in Italia? Scopriamolo attraverso caratteristiche chiave che distinguono un sito affidabile da uno da evitare.

Tanti giochi a disposizione

Sembra un aspetto di poco conto, ma i siti affidabili si riconoscono dall’offerta ludica messa a disposizione. Con un palinsesto ricco di giochi, infatti, si può capire come il sito stia effettivamente investendo tempo e risorse per mettere a disposizione degli utenti un’offerta ampia e di qualitá. Così si mettono a disposizione versioni digitali dei classici giochi da sala come poker, blackjack, slot e roulette, oppure uno dei nuovi quick games, tanto in voga negli ultimi mesi.

Servizio clienti sempre raggiungibile

Senza ombra di dubbio una delle caratteristiche di un sito sicuro è la presenza di un servizio clienti sempre disponibile, con contatto diretto e sotto diverse forme, dalla live chat ad un numero verde fino alla classica mail. Il contatto diretto con un operatore in carne e ossa è importantissimo perché significa che alle spalle dell’azienda c’è effettivamente qualcuno che sia pronto a rispondere e a sciogliere ogni eventuale dubbio dell’utente.

I bonus per nuovi e vecchi utenti

Non c’é da preoccuparsi se magari in una chat ci sarà un bot a rispondervi, oggi è del tutto normale, come dimostra la popolarità di ChatGPT e altri tool meno evoluti. L’importante è verificare questo elemento insieme agli altri appena descritti. Ma anche una sezione FAQ che risponda alle domande più comuni è un ottimo elemento di prova per essere atterrati su un sito affidabile. Infine, la classica email non è da sottovalutare. O meglio, dal tono di risposta alla nostra richiesta di informazioni si capisce tutto. Se alla nostra domanda ci ritorna una risposta dettagliata, cucita su misura per noi, senza allusioni generiche e con un tono diretto, allora con tutta probabilità ci avrà risposto un vero operatore, realmente preposto alla risoluzione dei problemi dell’utente.

Le piattaforme di gioco di alto livello tengono molto alla “cura” del rapporto con i vecchi clienti quanto all’attrarre i nuovi. Per fare questo si affidano all’offerta di bonus e offerte per ogni tipo di cliente. Ogni portale di iGaming di qualità, dunque, dovrebbe presentare un buono spettro di offerte riservate a giocatori appena iscritti e a quelli che hanno già un conto di gioco aperto. Per capire di più come funzionino e quante tipologie ne esistano è bene consultare alcune guide pratiche presenti sul web come quella che fornisce maggiori informazioni sul codice bonus Starcasino. Per i vecchi iscritti proporranno offerte nella pagina dell’account personale dell’utente, nella sezione messaggi, mentre per i nuovi iscritti tutto si posiziona in homepage e spesso i siti affidabili neanche chiedono un euro di anticipo. È un buon modo per distinguere un sito truffa da uno autentico, cioè l’offerta bonus che non vincola l’utente.

Certificazione AMD

Eccoci arrivati al cuore della questione, al vero punto che distingue un sito affidabile da uno potenzialmente truffa: la certificazione di autenticità e regolarità rilasciata dall’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dello Stato italiano. Ovvero l’ente pubblico nazionale preposto a vigilare, controllare la regolarità delle aziende, tra le altre, del settore del gioco a distanza. Chi ha tutte le carte in regola per operare sul territorio italiano, chi rispetta le norme di sicurezza, di affidabilità, di tutela dell’utente, di garanzia informatica e tanto altro allora può ricevere l’autorizzazione dell’ADM ad operare. E l’agenzia, dal suo sito internet, pubblica l’elenco delle piattaforme di gioco sulle quali è possibile giocare in sicurezza, che sono state ispezionate e supervisionate dall’ente a tutela dei giocatori.

Informazioni dettagliate su termini e condizioni

Importante, grazie alle norme comunitarie di questi anni, è la presenza in fase di iscrizione della presenza di documentazione che informi sui termini e le condizioni contrattuali. Da parte del giocatore ci deve essere un po’ di pazienza e la lettura completa del contratto per mettersi al riparo da eventuali condizioni ambigue o che possano mettere in situazioni difficili da gestire.

Verifica dell’età dell’utente

Sembra una sciocchezza ma un sito che si rispetti, di fronte al gioco online, deve chiedere sempre la verifica dell’età dell’utente. A questi siti possono accedere solo i maggiorenni e un sito affidabile chiede all’utente che entra se rispetti questo requisito.

Metodi di pagamento legali e sicuri

Altro elemento tipico di un sito affidabile sono i metodi di pagamento che esso offre. In tutti i casi è sempre meglio orientarsi verso un sito che metta a ádisposizione piattaforme garantite e soprattutto tracciabili per fare i propri movimenti di denaro. E quindi siti di gioco online che permettono di spostare soldi attraverso servizi come ad esempio Paypal, Apple Pay, Satispay, Neteller.