Gravidanza e invecchiamento: nuove scoperte dalla ricerca dell’Università di Columbia

Un recente studio condotto da scienziati della Mailman School of Public Health dell’Università di Columbia ha sollevato importanti questioni riguardo agli effetti della gravidanza sull’invecchiamento femminile. I risultati, emersi da un’indagine che ha coinvolto 1735 giovani filippini di entrambi i sessi, mettono in luce una correlazione tra gravidanze e invecchiamento biologico.

Gravidanza e invecchiamento: il legame biologico esplorato

Secondo quanto riportato dall’articolo dell’università, le donne che hanno avuto esperienze di gravidanza sembrano biologicamente più anziane di quelle che non hanno mai avuto figli. Ancora più interessante è l’osservazione che le donne con un numero maggiore di gravidanze sembrano più anziane di quelle con meno gestazioni alle spalle. Questi risultati aprono uno scenario di riflessione su come la riproduzione possa influenzare il processo di invecchiamento delle donne.

Orologi epigenetici: una nuova prospettiva sull’invecchiamento biologico

L’utilizzo di strumenti innovativi basati sulla metilazione del DNA, noti come “orologi epigenetici“, ha consentito ai ricercatori di analizzare l’invecchiamento cellulare in modo più approfondito. Tale approccio ha rivelato che la gravidanza sembra accelerare l’invecchiamento biologico femminile, un’osservazione che suggerisce l’importanza di considerare gli effetti a lungo termine della riproduzione sulla salute delle donne.

Questi risultati hanno implicazioni significative per la salute pubblica e la medicina preventiva, sottolineando la necessità di approfondire la comprensione dei legami tra fertilità, gravidanza e invecchiamento.

Fonte 1: Pregnancy Accelerates Biological Aging in a Healthy, Young Adult Population [La gravidanza accelera l’invecchiamento biologico in una popolazione giovane adulta sana]

Fonte 2: Pregnancy is linked to faster epigenetic aging in young women [La gravidanza è collegata a un invecchiamento epigenetico più rapido nelle giovani donne]