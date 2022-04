Vedere Atalanta-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 3 aprile 2022 alle ore 15:00 sui canali digitali: si gioca prima di Juventus-Inter delle 20:45 per la 31a giornata di Serie A.

Il Napoli, che arriva da due vittorie consecutive ed è secondo in classifica con 63 punti (3 in meno della capolista Milan), ha perso gli ultimi tre scontri diretti contro l’Atalanta (7a con 51 punti) che ha segnato in 19 delle ultime 21 partite disputate contro i partenopei in Serie A. Le due squadre si sono affrontate 50 volte in Serie A in casa dei lombardi, con un bilancio favorevole a questi ultimi con 22 vittorie, 18 pareggi e 10 successi esterni dei campani.

Atalanta-Napoli in TV



Atalanta-Napoli in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Atalanta-Napoli su sarà curata da Stefano Borghi con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Atalanta-Napoli Streaming Live, probabili formazioni

Mario Pasalic e l’infortunato Duvan Zapata sono i migliori marcatori stagionali dei nerazzurri con 9 reti ciascuno, dall’altra parte Victor Osimhen, che sarà assente per squalifica, è il bomber dei partenopei con 11 centri.

Senza il nigeriano la squadra di Spalletti ha vinto solo 5 gare su 10 disputate.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners, Malinovskyi; Muriel. Allenatore: Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, Pezzella, Pessina, Scalvini, Mihaila, Cissé, Pasalic, Maehle, De Nipoti.

Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Zielinski; Lorenzo Insigne, Politano; Mertens. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Marfella, Malcuit, Ghoulam, Tuanzebe, Demme, Lozano, F Ruiz, Elmas, Idasiak, Ambrosino.

Arbitro: Di Bello. Guardalinee: Alassio e Del Giovane. 4° Uomo: Massa. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Longo.

Atalanta-Napoli Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Atalanta-Napoli live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

L’attaccante del Napoli Dries Mertens ha partecipato a sei gol (quattro reti e due assist) nelle ultime sette gare da titolare contro l’Atalanta in Serie A, mentre era rimasto a secco di partecipazioni nelle precedenti quattro.

Dove vedere la partita Atalanta-Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Atalanta-Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

L’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel ha segnato quattro gol in questo campionato e in una singola stagione di Serie A non si ferma a quota quattro reti dal 2014/15, stagione giocata a metà tra Sampdoria e Udinese – contro il Napoli ha realizzato tre reti nel massimo campionato, inclusa la sua prima marcatura, il 3 dicembre 2011 con la maglia del Lecce.